Заявления на выплату 10 000 и 5650 рублей семьям с детьми: Можно ли оформлять на сайте госуслуг 7 мая 2021

С 1 июля 2021 года начнут выплачивать новое пособие семьям с детьми. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 5 мая глава российского правительства Михаил Мишустин во исполнение поручений президента Владимира Путина распорядился министерствам выполнить выплаты в срок и отчитаться об этом.
Напомним, что премьер назвал срок отчета о выплатах 10 000 рублей на каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет 17 августа. Следовательно единовременное пособие на подготовку детей к новому учебному году должна поступить на счета родителей до этого дня. В число получателей попали и будущие первоклассники, которые впервые пойдут в школу 1 сентября 2021 года.
Вторая важная выплата полагается ежемесячно, начиная с 1 июля 2021 года, на детей от 8 до 17 лет в размере половины величины прожиточного минимума ребенка, установленной в конкретном регионе, в семьях с одни родителем. Но условием получением этого пособия является нуждаемость: проживать дети должны или с единственным родителем, или в семье, которая не получает алименты даже при судебном решении в ее пользу, или когда сумма алиментов все равно недотягивает до прожиточного минимума и семья признана нуждающейся. В среднем по стране выплата составляет 5650 рублей.
Выплата «десятки» аналогична той, что получили семьи с детьми до 16 лет в июне и июле прошлого года. Процесс выплат был упрощен до минимума: на сайте госуслуг каждый заполнял заявление и через короткое время деньги появлялись на карте родителей. Тогда большинство россиян получили 10 000 рублей в первые три дня. А июльская выплата пришла автоматически.
И сейчас заявление на обе выплаты необходимо подавать на портале госуслуг. Но на 7 мая 2021 года нет соответствующих окон на официальном сайте. По всей видимости они появятся в ближайшее время. Во всяком случае для выплат одиноким родителям окно может появиться раньше, так как пособие назначается с 1 июля. В специальных окнах госуслуги опубликуют подробную инструкцию по написанию заявления.