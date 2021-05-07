Сколько ветеранов Великой Отечественной войны живут в Бердске в 2021 году

В это воскресенье вся страна празднует День Победы. 9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты по московскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Великая Отечественная Война была окончена.
Курьер. Среда. Бердск» решил узнать, сколько фронтовиков Бердска ещё с нами. По словам начальника отдела социального обслуживания населения города Инны Воркулевой, на сегодняшний день живы 18 ветеранов войны. Но это без приравненных к ним, блокадников и узников фашистских концлагерей.
- Поздравляли в этом году 44 человека, из них ветеранов войны было 19 человек — одна бабушка умерла в конце апреля, - сказала Инна Владимировна сегодня, 7 мая.
Напоминаем, что в канун 74 годовщины Победы в нашем городе оставалось 30 фронтовиков.
Советский Союз на протяжении 1 418 дней сражался против ужасного творения мирового империализма — фашизма. В неистовой борьбе с гитлеровскими оккупантами фронт и тыл стали единым целым. Миллионы людей, независимо от пола, возраста и национальности защищали своё государство. Героизм советских людей трудно переоценить, как и вообразить все ужасы той войны. Под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина советский народ уничтожил фашизм.
Но цена победы была высока. Погибли миллионы советских людей, как фронтовиков, так и мирных граждан. Почти две тысячи городов были разрушены, десятки тысяч сел, деревень, колхозов и совхозов были опустошены, десятки тысяч заводов уничтожены. Поэтому советский народ совершил ещё один подвиг — страна была восстановлена всего за несколько лет. К сожалению, самое ценное что у нас было — людей, погибших на той страшной войне, мы не вернём никогда.