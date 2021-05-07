Сколько ветеранов Великой Отечественной войны живут в Бердске в 2021 году
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Сколько ветеранов Великой Отечественной войны живут в Бердске в 2021 году

4:44:095/7/2021,Дмитрий ПарыгинФото: Курьер. Среда. Бердск
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К сожалению, самое ценное что у нас было — людей, погибших на той страшной войне, мы не вернём никогда.

вечный огонь
С каждым годом все меньше фронтовиков приходит в парк Победы на митинг, посвященный 9 Мая

В это воскресенье вся страна празднует День Победы. 9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты по московскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Великая Отечественная Война была окончена.

Курьер. Среда. Бердск» решил узнать, сколько фронтовиков Бердска ещё с нами. По словам начальника отдела социального обслуживания населения города Инны Воркулевой, на сегодняшний день живы 18 ветеранов войны. Но это без приравненных к ним, блокадников и узников фашистских концлагерей.

- Поздравляли в этом году 44 человека, из них ветеранов войны было 19 человек — одна бабушка умерла в конце апреля, - сказала Инна Владимировна сегодня, 7 мая.

Напоминаем, что в канун 74 годовщины Победы в нашем городе оставалось 30 фронтовиков.

Советский Союз на протяжении 1 418 дней сражался против ужасного творения мирового империализма — фашизма. В неистовой борьбе с гитлеровскими оккупантами фронт и тыл стали единым целым. Миллионы людей, независимо от пола, возраста и национальности защищали своё государство. Героизм советских людей трудно переоценить, как и вообразить все ужасы той войны. Под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина советский народ уничтожил фашизм.

Но цена победы была высока. Погибли миллионы советских людей, как фронтовиков, так и мирных граждан. Почти две тысячи городов были разрушены, десятки тысяч сел, деревень, колхозов и совхозов были опустошены, десятки тысяч заводов уничтожены. Поэтому советский народ совершил ещё один подвиг — страна была восстановлена всего за несколько лет. К сожалению, самое ценное что у нас было — людей, погибших на той страшной войне, мы не вернём никогда.

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От редакции

Как, на Ваш взгляд, лучше всего поздравлять ветеранов?

    ого, 7 мая 2021 4:49:39
    8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте в 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил
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    Аноним, 7 мая 2021 5:26:39
    Только Сталину не понравились формулировки и он поручил Жукову переписать. 9 мая документ был вновь подписан всеми сторонами. Благодаря этому мы отмечаем День Победы 9 мая, а не 8-го, как в Европах к примеру.
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    Аноним, 7 мая 2021 5:27:28
    А как их надо поздравлять?У меня мама всегда говорила,что ничего не надо,а только бы остался живым отец,который погиб 10 октября 41 года И как погибших,в принципе никто не вспоминал,так,общее числ и все И как они,с мамой и двумя братьями пухли с голода,и НИКТО,ни один победитель,вернувшись с войны,не вспомнил об этих детях,и все почести доставались только им,вернувшимся Как то не справедливо
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