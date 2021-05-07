Коронавирус в Бердске: Названо число инфицированных за сутки на 7 мая 2021

Оперативный штаб по коронавирусу в Бердске сообщил новые данные о зараженных. Так, на 7 мая под медицинским наблюдением находится 38 жителей Бердска. За последние сутки взято 130 тестов на инфекцию.
За все время пандемии коронавируса выздоровевших и выписанных - 1 632 бердчан. На сегодняшний день выявлено 2 новых пациент с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1707 случаев.
Напомним, За последние 24 часа от вируса в региона скончались три пациента - женщины в возрасте 70, 80 и 87 лет. Всего в Новосибирской области ушли из жизни по причине коронавируса 1 780 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом коронавирус с подозрением на него госпитализированы 1 090 пациентов, в том числе 7 детей.
Продолжают борьбу за жизнь в реанимации 38 сибиряков, а на ИВЛ – 3 пациента.
Отмечается, что в Новосибирской области проведено 1 536 459 тестов на коронавирус. При этом в ОРВИ в больницы Новосибирской области обратились только за последние сутки 2 154 новосибирцев.