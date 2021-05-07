Коронавирус в Бердске: Названо число инфицированных за сутки на 7 мая 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Коронавирус в Бердске: Названо число инфицированных за сутки на 7 мая 2021

4:54:555/7/2021Фото: pixabay
0

За все время пандемии коронавируса выздоровевших и выписанных - 1 632 бердчан.

человек, перчатка, маска
Коронавирус не оступает
Сюжет: Вторая волна COVID-19
Две новые российские вакцины включили в список рекомендаций по лечению коронавируса

Две новые российские вакцины включили в список рекомендаций по лечению коронавирусаКоронавирус в Новосибирской области: За сутки на 7 мая умерли 3 старушкиЕщё 1606 новости

Оперативный штаб по коронавирусу в Бердске сообщил новые данные о зараженных. Так, на 7 мая под медицинским наблюдением находится 38 жителей Бердска. За последние сутки взято 130 тестов на инфекцию.

За все время пандемии коронавируса выздоровевших и выписанных - 1 632 бердчан. На сегодняшний день выявлено 2 новых пациент с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1707 случаев.

Напомним, За последние 24 часа от вируса в региона скончались три пациента - женщины в возрасте 70, 80 и 87 лет. Всего в Новосибирской области ушли из жизни по причине коронавируса 1 780 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом коронавирус с подозрением на него госпитализированы 1 090 пациентов, в том числе 7 детей.

Продолжают борьбу за жизнь в реанимации 38 сибиряков, а на ИВЛ – 3 пациента.

Отмечается, что в Новосибирской области проведено 1 536 459 тестов на коронавирус. При этом в ОРВИ в больницы Новосибирской области обратились только за последние сутки 2 154 новосибирцев.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусзараженныесводка за сутки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как ваше здоровье?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    БердскЗаявления на выплату 10 000 и 5650 рублей семьям с детьми: Можно ли оформлять на сайте госуслуг 7 мая 2021
    4:50:09 5/7/2021
    Заявления на выплату 10 000 и 5650 рублей семьям с детьми: Можно ли оформлять на сайте госуслуг 7 мая 2021
    Две новые российские вакцины включили в список рекомендаций по лечению коронавируса
    4:45:24 5/7/2021
    Две новые российские вакцины включили в список рекомендаций по лечению коронавируса
    БердскСколько ветеранов Великой Отечественной войны живут в Бердске в 2021 году
    4:44:09 5/7/2021
    Сколько ветеранов Великой Отечественной войны живут в Бердске в 2021 году
    Капитан сборной России вылетел за борт после силового приёма канадца в финале ЮЧМ
    4:31:09 5/7/2021
    Капитан сборной России вылетел за борт после силового приёма канадца в финале ЮЧМ
    БердскКакие побочные эффекты проявляются от вакцины против коронавируса - точные данные
    4:30:02 5/7/2021
    Какие побочные эффекты проявляются от вакцины против коронавируса - точные данные
    БердскДетские попки не пострадают: Игровой городок для детей заканчивают сооружать в парке Бердска. Смотрите фото и видео
    4:24:29 5/7/2021
    Детские попки не пострадают: Игровой городок для детей заканчивают сооружать в парке Бердска. Смотрите фото и видео
    Сколько советских людей погибло в Великую Отечественную войну? Сколько живых фронтовиков 9 мая 2021 года
    4:20:13 5/7/2021
    Сколько советских людей погибло в Великую Отечественную войну? Сколько живых фронтовиков 9 мая 2021 года
    Мишустин придумал, как стабилизировать цены на бензин
    4:12:53 5/7/2021
    Мишустин придумал, как стабилизировать цены на бензин
    Губернатор проверил работу поликлиник в период майских праздников: вакцинация и диспансеризация проходят без сбоев
    4:12:18 5/7/2021
    Губернатор проверил работу поликлиник в период майских праздников: вакцинация и диспансеризация проходят без сбоев
    Какие выплаты положены ветеранам в честь дня Победы в 2021 году - ответ ПФР
    4:11:41 5/7/2021
    Какие выплаты положены ветеранам в честь дня Победы в 2021 году - ответ ПФР