Как избавиться от выпирающей косточки на больших пальцах ног

Визит к врачу при вальгусной деформации не следует откладывать. Чем раньше начнется лечение, тем благоприятнее прогнозы. Доктор выяснит причину патологических изменений сустава и назначит правильное лечение.

При появлении данной проблемы с суставом большого пальца необходимо, не допуская сильной деформации, на начальных стадиях заболевания немедленно обращаться к доктору

Дегенеративным изменениям косточки на ноге подвержена большая часть населения планеты, поэтому полезные советы опытных врачей помогут лечению этого заболевания. Главное в лечении – выявить причины болезни и начать лечить ее на ранней стадии. Ведь запущенные случаи вылечить очень тяжело.

Причины появление косточки на ноге

Эволюция не стоит на месте. Человек постепенно приспосабливается к окружающей среде, а вместе с ним приспосабливаются и болезни.

Благодаря гиподинамии проблемы с позвоночником, артрит суставов, ишиас, косточки на ногах – все это есть почти у каждого человека. Деформация сустава большого пальца ног, которую медики называют вальгусной деформацией, беспокоит всех, независимо от возраста, пола и сферы деятельности.

На начальном этапе заболевания в месте присоединения большого пальца к ступне наблюдается припухлость и покраснение. После длительных прогулок, а также после ношения тесной обуви пациент ощущает довольно сильную продолжительную боль, которая со временем проходит. Но после нагрузок на ноги боль вновь возвращается, болезнь постепенно прогрессирует.

Болевые ощущения уже наступают при непродолжительной ходьбе и даже в состоянии покоя. Большой палец все больше отклоняется влево или вправо к остальным пальцам, а косточка в суставе выпирает наружу все сильнее. Пациент не только испытывает физические боли, но получает моральную травму и комплексы из-за не эстетичного вида ног, а также из-за проблем с подбором обуви.

При появлении данной проблемы с суставом большого пальца необходимо, не допуская сильной деформации, на начальных стадиях заболевания немедленно обращаться к доктору.

Медицинское лечение косточки на ногах

Визит к врачу при вальгусной деформации не следует откладывать. Чем раньше начнется лечение, тем благоприятнее прогнозы. Доктор выяснит причину патологических изменений сустава и назначит правильное лечение.

Если болезнь еще не зашла далеко, искривления в суставе нет или оно незначительное, болевые ощущения редкие и не слишком сильные, то, скорее всего, доктор назначит:

лечебную гимнастику;

противовоспалительные препараты, не содержащие стероиды;

массаж;

специальные шины;

ортопедические стельки;

физиотерапевтические процедуры.

Когда деформация значительная, обычно доктора рекомендуют операцию. Однако не все так просто. Пациент, которому предложили хирургическим путем восстановить нормальный вид сустава, должен знать, что не все операции успешны. Почти у 20% пациентов после операции наблюдается ограниченная подвижность большого пальца, а у части больных – косточка возвращается через время в прежнее положение.

Когда деформация незначительная, хирург удаляет наросты кости, и затем возвращает на место сухожилия и связки вокруг сустава.

При средних деформациях, кроме удаления костных наростов, хирург также возвращает сустав в исходное положение, а затем делает коррекцию связок.

Если деформации тяжелые, хирургу-ортопеду приходится удалять часть деформированной кости сустава, наросты, а также возвращать сустав в надлежащее положение. При этом сустав фиксируется специальной металлической конструкцией.

Когда возможности провести такую операцию нет, то делают полное протезирование деформированного сустава. Эти операции тяжелые, поэтому проводят их поочередно для разных ног. Если через полгода с прооперированным суставом все нормально, то операцию проводят на второй ноге.

Лечение косточки на ноге народными методами.

На ранней стадии вальгусной деформации можно сочетать гимнастику с народными средствами.

Снять воспаление помогает йодная сетка, а также нанесенные на сустав аспирин с йодом или сок лимона с йодом.

Хорошо себя зарекомендовали компрессы, накладываемые на сустав. Эти компрессы могут быть из глины, а также из настоев трав. Облегчают боль и снимают воспаление спиртовые настои из лаврового листа или крапивы.

Глину (голубую или красную) смешивают с солью и скипидаром – эффективный компресс готов.

Некоторые пациенты вместо скипидара и соли смешивают глину с яблочным уксусом и водой. Многим пациентам помогают компрессы с настоем одуванчика, желчью, прополисом.

Хорошее действие оказывает ватный компресс из трех кубиков масляного раствора хлорофиллипта (набирают шприцем) и одного кубика димексида. Держат этот компресс около 15 мин., а делают утром и вечером.

Доктора рекомендуют при данном заболевании горячие ножные ванночки с отварами трав, обладающих противовоспалительными свойствами:

пиона;

малины;

смородины;

солодки.

Также эффективны теплые ванночки с солью и йодом.

Профилактика косточки на ногах

Для того, чтобы предупредить вальгусную деформацию, врачи рекомендуют правильно питаться, исключив из рациона продукты, наиболее богатые пищевыми добавками. Нужно также ограничить потребление соли.

Следует тщательно контролировать свой вес, не допуская большого его увеличения.

Обувь нужно выбирать качественную и удобную, желательно кожаную. Каблук должен быть не более 4 см.

Нужно проходить вовремя обследования эндокринолога, чтобы выявить гормональные нарушения. Ежедневно нужно делать профилактические упражнения для укрепления связок стопы, а летом полезно подолгу ходить по мелкой гальке.

Источник: rsute.ru