Заплатят по 30 тыс. рублей за прогулки на улице в самоизоляцию два жителя Бердска

Суд рассмотрели дела об административном нарушении 16 апреля. Граждане не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности при существовании угрозы ЧС и вышли из дома.

В суд поступили дела об административных правонарушениях за нарушение режима самоизоляции

14 апреля в Бердский городской суд Новосибирской области поступили два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, в отношении двух жителей Бердска.

Рассмотрение данных дел об административных правонарушениях назначено на 16 апреля 2020 года, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в горсуде в среду.

Для сведения, ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ — невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусматривает административную ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Согласно протоколам об административных правонарушениях, указанные граждане не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, за исключением случае, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а именно покинули место проживания и находились в общественных местах, чем нарушили требования постановления Губернатора Новосибирской области от 18 марта 2020 года № 720-П «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», Постановление Губернатора Новосибирской области от 31 марта 2020 года № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» с внесенными изменениями 04 апреля 2020 года Постановлением Губернатора Новосибирской области № 50 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области», установленные в соответствии с Указом Президента РФ от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», нарушителей задержали на улицах Боровой и Ленина.