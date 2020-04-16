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Пару лебедей застрелили браконьеры в военной форме под Читой

09:15 16.04.2020
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Мужчина в форме подстрелил лебедя и ранил лебёдку. Ночью убийцы птицы забрали в степи убитого лебедя.

Пару лебедей застрелили браконьеры в военной форме под Читой
у раненой птицы в двух местах перебито крыло и повреждён глаз

Браконьеры на автомобиле Toyota Probox убили лебедя и ранили лебёдку в районе села Колочное Читинского района, сообщил ИА «Чита.Ру» 15 апреля очевидец.

«Мужчины приехали либо из Домны либо из другого села, где стоят военные, потому что водитель был в форме. Они подстрелили лебедя и ранили лебёдку. Хотели её добить, но мы успели, напугали их. Ночью они вернулись на другой машине и забрали в степи убитого лебедя», — сказал очевидец.

По его словам, у раненой птицы в двух местах перебито крыло и повреждён глаз. Местные жители забрали её домой и планируют отдать в зоопитомник Амодово.

«Лебеди живут крепкими парами, поэтому спутник раненой лебёдки до сих пор летает над окрестностями, зовёт её», — добавил собеседник агентства.

Источник: chita.ru

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