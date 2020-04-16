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11 дорог отремонтируют с 16 апреля в Новосибирске. Полный список

13:15 16.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

11 дорог отремонтируют с 16 апреля в Новосибирске. Полный список
После зимы на дорогах образовалось большое количество ям

Завтра, 16 апреля, сотрудники дорожно-эксплуатационных учреждений города Новосибирска при благоприятных погодных условиях планируют ремонтировать дороги на улицах Лесосечной, Экваторной, Ватутина, Нарымской, Волочаевской, Красина, Нарымской, Курчатова, Богдана Хмельницкого (по нечетной стороне от дома № 13 до микрорайона Сухой Лог), Твардовского, проезде Виктора Ващука, разъезде Иня.

Также силами ДЭУ при благоприятных погодных условиях будут продолжены работы по нанесению разметки на дороги на улицах Немировича-Данченко, Объединения, Одоевского.

Текущий ремонт горячим асфальтобетоном 14 апреля проводился на улицах Падунской, Красина, Добролюбова, Гурьевской, Зыряновской, Автогенной, Сибирской, 1905 года, Железнодорожной, Дмитрия Шамшурина, Связистов, Народной, Объединения (от улицы Лесной до Рекордного переулка), Приморской, Арбузова, 9-й Гвардейской Дивизии, на пересечении улиц Волховской и 9-й Гвардейской Дивизии, на пересечении улиц Учительской и Народной, площади имени профессора Лыщинского, Гусинобродском шоссе, разъезде Иня.

Струйно-инъекционным методом дорожные работы проводились на улицах Галущака, Нарымской, Котовского, Геодезической, Станиславского, Зорге (от Сибиряков-Гвардейцев до Громова), Ватутина, Богдана Хмельницкого (по нечетной стороне от ДК М. Горького до микрорайона Сухой Лог), Героев Труда, Кутателадзе, проезде Энергетиков, Бердском шоссе, Мочищенском шоссе и Октябрьском мосту.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Источник: novo-sibirsk.ru

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От редакции

Бердск дождется ремонта дорог?

Аноним, 16 апреля 2020 13:39
НВР:
Никогда.
Аноним, 16 апреля 2020 13:59
А про Бердск почему нет статьи?

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