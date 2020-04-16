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180 000 заявлений на пособие в 12 037 рублей написали безработные в России

16:58 16.04.2020 Фото: pixabay.com
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Официальная безработица может вырасти в ближайшие дни на четверть — 24,4%, с текущих 735 тыс. человек до потенциально 915 тыс. человек, если по каждому заявлению будет принято положительное решение.

180 000 заявлений на пособие в 12 037 рублей написали безработные в России
Сервис электронной подачи заявлений для постановки на учет в качестве безработных на портале «Работа в России» заработал 9 апреля

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что госпортал «Работа в России» получил 180 тыс. заявлений от граждан, которые хотят зарегистрироваться в качестве безработных.

«Введен дистанционный порядок регистрации граждан в качестве безработных. С помощью этого нового инструмента уже подано более 180 тыс. заявлений со стороны наших граждан. Для этого достаточно только заполнить заявление и резюме гражданина», — сказал Котяков на совещании у президента России Владимира Путина в среду.

Он также сообщил, что госпортал «Работа в России» получил 180 тыс. заявлений от граждан, которые хотят зарегистрироваться в качестве безработных.

«Введен дистанционный порядок регистрации граждан в качестве безработных. С помощью этого нового инструмента уже подано более 180 тыс. заявлений со стороны наших граждан. Для этого достаточно только заполнить заявление и резюме гражданина», — сказал Котяков.

Сервис электронной подачи заявлений для постановки на учет в качестве безработных на портале «Работа в России» заработал 9 апреля, об этом ранее сообщал Котяков, эту информацию также подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда. Между подачей заявления и постановкой на учет в качестве безработного проходит 10 дней, разъясняли ранее в Минтруде.

Таким образом, официальная безработица в России может вырасти в ближайшие дни на четверть (24,4%): с текущих 735 тыс. человек до потенциально 915 тыс. человек, если по каждому заявлению будет принято положительное решение.

Известно также, что доля работодателей, которые переводят своих сотрудников в режим удаленной занятости, выросла до 7,5%.

«По данным оперативного мониторинга, мы видим, что на сегодняшний день все большее число работодателей используют инструменты удаленной занятости, и сейчас прядка 7,5 процентов занятых граждан работают именно в таком режиме», — сказал Котяков.

Источник: Интерфакс

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