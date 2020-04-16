Бэнкси показал новый шедевр из самоизоляции: крысы устроили беспорядок в ванной

Художник нарисовал линии в ряд, перечеркнутые косой чертой, что используют для отсчета пройденных дней. В подписи художник указал, что его жена «ненавидит», когда он работает из дома.

Новый рисунок художник опубликовал в инстаграм

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram новую работу, выполненную в ванной комнате.

«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», — написал он. Художник нарисовал крыс, устроивших беспорядок в ванной. В зеркале также отражается стена, на которой нарисованы несколько линий в ряд, перечеркнутых косой чертой (такое обозначение используют для отсчета дней).

Бэнкси известен в основном своими уличными граффити на социальные и политические темы и провокационными акциями. Художник скрывает свое реальное имя и не показывает лицо. Одной из самых известных его работ стала «Девочка с воздушным шаром». Картину продали в 2018 году за $1,4 млн на аукционе Sotheby’s. Однако после удара молотка работа самоуничтожилась.