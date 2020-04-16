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На видео обматерил мэра Новокузнецка бывший игрок «Кристалла» из Бердска за замечание о самоизоляции

20:42 16.04.2020 Фото: Скриншот с видео
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Хоккеист Николай Старченко заявил, что не верит в коронавирус и не намерен соблюдать режим. Он назвал меры против эпидемии клоунадой. В Новокузнецке с 14 апреля запрещено появляться в парках, скверах и на спортивных площадках.

На видео обматерил мэра Новокузнецка бывший игрок Кристалла из Бердска за замечание о самоизоляции
Бывший игрок бердского «Кристалла» поскандалил с мэром Новокузнецка из-за коронавируса

В Новокузнецке бывший спортсмен бердского хоккейного клуба «Кристалл» Николай Старченко высказал мэру недовольство из-за предупреждения о необходимости самоизолироваться. Информация об этом появилась на официальной странице главы Новокузнецка Сергея Кузнецова в социальной сети ВКонтакте.

Градоначальник обратился к гражданам с просьбой соблюдать предписания, а также разместил видео, на котором молодой человек в спортивном костюме нецензурно выражается и отказывается от самоизоляции.

Накануне Сергей Кузнецов провел рейд по городу. Вместе со специалистами он уговаривал граждан покинуть людные места.

Бывший игрок хоккейного клуба Бердска Николай Старченко заявил, что не верит в коронавирус и не намерен соблюдать режим.

«Похоже, пока не до всех новокузнечан доходит важность данного вопроса. Некоторые воспринимают коронавирус, как обычную простуду! Нет, это совершенно не так! Люди гибнут сотнями тысяч. При патрулировании молодой человек сказал мне, что мы всё придумали и занимаемся ерундой! А ненормативная лексика перекрыла его эмоции. Может, он ваш друг, родственник, которому нужна помощь. Ведь, порой, только близкие люди, могут донести важность таких острых вопросов. Помогайте друг другу и берегите друг друга!», ­ — написал мэр на своей странице.

С 14 апреля в Новокузнецке запрещено пребывание в парках, скверах, на спортивных и детских площадках. Накануне глава города Сергей Кузнецов лично проинспектировал эти объекты, чтобы напомнить горожанам о запрете. На площадке для воркаута в парке имени Гагарина тренирующийся человек заявил Кузнецову, что не собирается выполнять распоряжение и обматерил мэра. Впоследствии спортсмена задержала полиция.

Николай Старченко считался в юности перспективным спортсменом. В 15-летнем возрасте он играл за новосибирскую «Сибирь», а в 2011-2015 годах выступал за бердский «Кристалл» в МХЛ. В 2012 году, будучи хоккеистом «Кристалла», он за рулём Хонды врезался в автобусную остановку с людьми в Новокузнецке, в результате чего погиб один человек и двое получили травмы. Ему дали полтора года колонии-поселения, отбыв наказание, хоккеист продолжил выступления за «Кристалл» в течение ещё одного сезона.

Новокузнецкий градоначальник отреагировал на произошедшее на своей станице в Facebook:

«Похоже, пока не до всех новокузнечан доходит важность данного вопроса. Некоторые воспринимают коронавирус, как обычную простуду! Нет, это совершенно не так! Люди гибнут сотнями тысяч. При патрулировании молодой человек сказал мне, что мы всё придумали и занимаемся ерундой! А ненормативная лексика перекрыла его эмоции. Может, он ваш друг, родственник, которому нужна помощь. Ведь, порой, только близкие люди, могут донести важность таких острых вопросов. Помогайте друг другу и берегите друг друга».

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От редакции

Самоизоляция не для всех?

Аноним, 16 апреля 2020 21:10
Николай. У тебя в Бердске есть чем заняться. Нашего тоже не мешало бы
Новый мэр, 16 апреля 2020 21:53
Как президент кристалла разговаривает
Аноним, 16 апреля 2020 22:09
О настоящие бердчане, один в маскве жену буцкает, другой меров материт
Аноним, 16 апреля 2020 22:27
Повел себя как настоящий ДЕГЕНЕРАТ!Кто бы там ни был и что не говорил,к людям нужно более уважительно относиться.Стыдно товарищ себя так вести,вроде не малолетка,а по поведению видно что в голове ветер гуляет.Быдлота!
1234, 16 апреля 2020 22:31
А причем этот несчастный случай с автобусной остановкой?! С не самым светлым прошлым у нас везде людей хватает.
Аноним, 16 апреля 2020 23:20
Красава, Колян! Реально достали эти зомбаки со своими психозами про грипп!

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