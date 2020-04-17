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Как заработать в интернете и не попасть на крючок мошенников?

16:23 17.04.2020
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В последнее время заработок в интернете стал очень популярным.

 Многие стремятся работать из дома. Мошенники этим пользуются и придумывают различные схемы обмана. Чаще всего предлагают свободный график работы, минимальную занятость и большие деньги. Причем требования к кандидату лояльные. В 90% случаев – это обман. Искушенные пользователи не всегда могут определить признаки мошенничества.

Самые распространенные способы мошенничества представлены ниже:

  • Сборка ручек дома. Такие предложения встречаются на всех популярных сайтах. Мошенники предлагают несложную работу и хороший заработок.

  • Платные опросы. В этом случае возможно три развития: для того, чтобы приступить к работе нужно пройти регистрацию и заплатить деньги; регистрация может быть бесплатной, много опросов предлагают пройти, но заработать на них нельзя, потому что сайты-мошенников наживаются на размещении рекламы; бесплатная регистрация, но реальных опросов очень мало и приходят они редко, чаще всего в этом случае используют ваши регистрационные данные.

  • Финансовые пирамиды, Форекс, онлайн-казино – это лидеры в области обмана честных и доверительных граждан. Никаких денег вы здесь не получите, только оставите в памяти негативные воспоминания.

Чтобы не попасться на крючок мошенников, всегда перед тем как регистрироваться на сервисе нужно проверить сайт на обман. Перспектива работать пару часов в день и получать за это большие деньги радует многих. Но всегда нужно быть внимательным и осторожным. Нужно понимать, что лихих денег не бывает. Сайт check-dream.com помогает людям. Здесь собраны различные способы заработка и лохотроны.

Если хотите реально зарабатывать в интернете то придется освоить профессию (программист, дизайнер, копирайтер, маркетолог). Имея хорошие навыки, можно быть успешным специалистом и зарабатывать удаленно. Другой популярный способ – развивать социальные сети, собственный блог. И всегда помните о том, что бесплатный сыр только в мышеловки.

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