Как рассчитать страховую пенсию жителям Москвы и Московской области - детали

Сейчас в Московском регионе более 4,7 млн граждан получают страховые пенсии. Это около 90% от всего количества пенсионеров. Об этом сообщает Отделения ПФР по г. Москве и Московской области.
- Отделение ПФР по г. Москве и Московской области напоминает, что для назначения страховой пенсии по старости необходимо одновременное соблюдение нескольких условий: достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенного количества пенсионных коэффициентов, - говорится в сообщении.
С 2019 года увеличили возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению. Пенсию по инвалидности назначают без учета возраста, с момента установления инвалидности. Пенсионный возраст в нашей стране повышают поэтапно, переходный период завершится в 2028 году.
В этом году страховую пенсию начнут получать женщины, которые родились в первом полугодии 1965-го, – в 56,5 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960-го, – в 61,5 года.
Количество пенсионных коэффициентов устанавливается суммой страховых взносов, перечисленных работодателем. Следовательно, чем выше зарплата, тем больше пенсия.
В 2021 году для получения пенсии необходимо иметь 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент. Ежегодно количество стажа и пенсионных коэффициентов будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно.
Если пенсионеру не будет хватать нужных составляющих для начисления пенсии, её назначение произойдет тогда, когда требуемое их количество будет «заработано».