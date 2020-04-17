Досрочно получили апрельскую пенсию 97% пенсионеров Новосибирской области через Почту России

Повторная доставка пенсий тем, кого не оказалось дома, будет осуществляться до 22 апреля. Почтальоны приносят также на дом продукты и товары первой необходимости.

Почтальоны Новосибирской области досрочно доставили пенсии 97% пенсионеров

В апреле пенсионные выплаты доставлены досрочно жителям всех районов Новосибирской области, в том числе отдаленных населенных пунктов. По согласованию с отделением Пенсионного фонда региона пенсии и пособия за текущий месяц были доставлены досрочно до 15 апреля. На сегодня уже вручено 97% всех выплат за апрель.

Повторная доставка пенсий тем, кого не оказалось дома, будет осуществляться до 22 апреля, сообщили в УФПС Новосибирской области.

«Визит почтальона позволяет пенсионеру, не выходя из дома, получить и другие услуги: оплатить коммунальные услуги, сотовую и стационарную связь, оформить подписку на периодические издания, приобрести страховку, а также заказать доставку продуктов питания и товаров первой необходимости на дом», — отметила заместитель директора МР Сибирь Александра Небелюк.

В доставке пенсий по области были задействованы около 1200 почтальонов.