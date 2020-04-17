17.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Досрочно получили апрельскую пенсию 97% пенсионеров Новосибирской области через Почту России

19:05 17.04.2020 Фото: Википедии
0

Повторная доставка пенсий тем, кого не оказалось дома, будет осуществляться до 22 апреля. Почтальоны приносят также на дом продукты и товары первой необходимости.

Досрочно получили апрельскую пенсию 97% пенсионеров Новосибирской области через Почту России
Почтальоны Новосибирской области досрочно доставили пенсии 97% пенсионеров

В апреле пенсионные выплаты доставлены досрочно жителям всех районов Новосибирской области, в том числе отдаленных населенных пунктов. По согласованию с отделением Пенсионного фонда региона пенсии и пособия за текущий месяц были доставлены досрочно до 15 апреля. На сегодня уже вручено 97% всех выплат за апрель.

Повторная доставка пенсий тем, кого не оказалось дома, будет осуществляться до 22 апреля, сообщили в УФПС Новосибирской области.

«Визит почтальона позволяет пенсионеру, не выходя из дома, получить и другие услуги: оплатить коммунальные услуги, сотовую и стационарную связь, оформить подписку на периодические издания, приобрести страховку, а также заказать доставку продуктов питания и товаров первой необходимости на дом», — отметила заместитель директора МР Сибирь Александра Небелюк.

В доставке пенсий по области были задействованы около 1200 почтальонов.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пенсионерам удобнее через почту получать деньги или в банке?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПо 3000 рублей на каждого ребенка в семьях безработных от Путина: когда начнут платить в Бердске, Новосибирске, России?
20:44 17-04-2020
По 3000 рублей на каждого ребенка в семьях безработных от Путина: когда начнут платить в Бердске, Новосибирске, России?
Получить российское гражданство без отказа от своего разрешила иностранцам Госдума
20:35 17-04-2020
Получить российское гражданство без отказа от своего разрешила иностранцам Госдума
Избила палкой полицейского и сорвала погоны за замечание о нарушении самоизоляции жительница Крыма
20:23 17-04-2020
Избила палкой полицейского и сорвала погоны за замечание о нарушении самоизоляции жительница Крыма
БердскСлабость, температура, сухой кашель и диарея: первые симптомы коронавируса назвала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
20:16 17-04-2020
Слабость, температура, сухой кашель и диарея: первые симптомы коронавируса назвала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Коронавирус растет: 80% инфицированных COVID-19 в России младше 60 лет 1
20:10 17-04-2020
Коронавирус растет: 80% инфицированных COVID-19 в России младше 60 лет
Арестовали обматерившего мэра Новокузнецка бывшего игрока ХК "Кристалл" из Бердска Николая Старченко на двое суток 1
19:58 17-04-2020
Арестовали обматерившего мэра Новокузнецка бывшего игрока ХК
БердскЗаполонили улицы в самоизоляцию мамы с колясками и дети на самокатах в Бердске. Не бояться штрафа 1
19:49 17-04-2020
Заполонили улицы в самоизоляцию мамы с колясками и дети на самокатах в Бердске. Не бояться штрафа
На больничный отправят до 30 апреля работающих пенсионеров в России
19:39 17-04-2020
На больничный отправят до 30 апреля работающих пенсионеров в России
Спрятали труп в лесу: Задушили женщину ради сумочки и ноутбука двое подельников в Новосибирской области
19:24 17-04-2020
Спрятали труп в лесу: Задушили женщину ради сумочки и ноутбука двое подельников в Новосибирской области
БердскСексуальный фитнес-тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг
19:14 17-04-2020
Сексуальный фитнес-тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг