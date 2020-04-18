Затопит грунтовыми и талыми водами Бердск. Обещает разлив Берди и наводнение с Алтая МЧС

В зону возможного подтопления попадут до 400 садовых участков в Новосибирской области. Первая волна паводка ожидается в третьей декаде апреля — начале мая.

В Новосибирской области гидрологическая обстановка стабильная, ледоход завершается без происшествий

На реках Новосибирской области продолжается процесс прохождения весеннего половодья, серьёзных происшествий не зафиксировано. В настоящий момент ледоход на крупных водных артериях региона подходит к своему завершению. На реках Карасук и Иня происходит устойчивое снижение уровня воды.

Сухая и тёплая погода на предстоящей неделе приведёт к интенсивному снеготаянию в лесных массивах и оврагах, что будет способствовать продолжению роста уровня рек Бердь, Бакса, Омь, Тара и Тартас. Вместе с тем, достижение критических отметок, подтопление жилых домов и объектов экономики не ожидается. Возможны частичные подтопления пониженных участков местности, подвальных помещений частного сектора и хозяйственных построек в случае отсутствия или захламленности дренажных систем, перемерзания и засорения водоотводных каналов. Частичное подтопление грунтовыми и склоновыми водами возможно в городах Новосибирск и Бердск, в Северном, Здвинском, Доволенском, Коченёвском, Мошковском, Новосибирском, Чулымском, Колыванском, Куйбышевском и Барабинском районах.

Также продолжается плановое наполнение Новосибирского водохранилища и пропуск паводковых вод с гор Алтая, сбросы воды с Новосибирской ГЭС осуществляются в объёме 3 800 кубических метров в секунду.

В соответствии с прогнозом гидрологов первая волна паводка ожидается в третьей декаде апреля — начале мая, при этом максимальные уровни воды в реке Обь ожидаются в пределах 370 см. В мае и в период прохождения второй волны, с учётом возможного перераспределения основного объёма притока паводковых вод, максимальные уровни по Новосибирскому посту могут достигнуть отметки до 420 см. В таком случае в зону возможного подтопления попадут до 400 садовых участков, расположенные в пойменной части реки Обь в Первомайском и Советском районах Новосибирска.

Для уточнения параметров второй волны паводка в горы Алтая 13 апреля направлена вторая снегомерная экспедиция, итоги по оценке оставшихся снегозапасов будут ориентировочно известны после 25 апреля, сообщили в региональном управлении МЧС.

В случае нештатных ситуаций в готовности к реагированию и оказанию помощи населению находятся специалисты органов местного самоуправления, коммунального хозяйства и спасатели. Общая группировка сил всех задействованных ведомств, служб и организаций составляет более 10 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники на территории Новосибирской области.