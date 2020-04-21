Вечером во вторник жители Бердска ощутили затруднения с дыханием. И заметили, что город накрыло облако пыли. Особенно это заметно на верхних этажах многоэтажек
В пыль и дым погрузился Бердск вечером 21 апреля
20:25 21.04.2020
Горожане жалуют на то, что трудно дышать. Пылевое облако нависло над городом.
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