В пыль и дым погрузился Бердск вечером 21 апреля

20:25 21.04.2020 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск 0

Горожане жалуют на то, что трудно дышать. Пылевое облако нависло над городом.

Пыль погрузила Бердск во мрак 21 апреля Вечером во вторник жители Бердска ощутили затруднения с дыханием. И заметили, что город накрыло облако пыли. Особенно это заметно на верхних этажах многоэтажек

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