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Хам-пранк Артур Амаев срывал онлайн-уроки в школах Петербурга. Его ищет СК

15:45 22.04.2020 Фото: СК РФ
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Блогер присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников, разыгрывал их, при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал проводимые дистанционным образом учебные занятия.

Хам пранк Артур Амаев срывал онлайн уроки в школах Петербурга. Его ищет СК
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия

Главным следственными управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина, проведена проверка по факту совершения противоправных действий при проведении дистанционного обучения школьников, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Проведенным анализом сведений, размещенных в сети Интернет о фактах срыва дистанционного обучения школьников, установлено, что к ним может быть причастен пользователь социальной сети «ВКонтакте» под псевдонимом «Артур Амаев», который позиционирует себя как «стример», то есть человек, занимающийся потоковой трансляцией видео в режиме реального времени. Указанное лицо снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши (пранки), которые выкладывает на своем канале под названием «Russia Paver» на платформе YouTube.

Так, 27 марта и 6 апреля 2020 года были размещены видеозаписи, на которых блогер присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников, разыгрывал их, при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал проводимые дистанционным образом учебные занятия, в том числе представлялся сотрудником Министерства образования Российской Федерации. Факты срывов онлайн-уроков имелись на территории города Санкт-Петербурга.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, а также местонахождения лица, совершившего данное преступление и привлечение его к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

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