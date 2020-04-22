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Десятина: на 10% сократили расходы на содеражние чиновников в Пермском крае

17:52 22.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Удержанные средства направить в резервный фонд, деньги из которого пойдут на борьбу с коронавирусом и соцподдержку граждан.

Десятина: на 10% сократили расходы на содеражние чиновников в Пермском крае
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Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному министерству финансов сократить на 10% расходы на содержание аппарата государственных органов края, а удержанные средства направить в резервный фонд, деньги из которого пойдут на борьбу с коронавирусом и соцподдержку граждан.

«Было бы правильным, чтобы мы начали с себя — с аппарата правительства, министерств. Я бы попросил министерство финансов [Пермского края] сократить материальные расходы на содержание работников государственных органов Пермского края. Считаю на данной стадии будет правильным распределить 10% от бюджетных ассигнований, которые запланированы в 2020 году, и эти денежные средства, которые мы ассигнуем на содержание министерств, ведомств и аппарата, они должны быть направлены в резервный фонд по борьбе с коронавирусом», — сказал он в среду на заседании правительства.

На сайте краевого правительства сообщается, что резервный фонд региона увеличен с 500 млн до 5 млрд рублей. Эти средства пойдут на мероприятия по борьбе с коронавирусом, а также социальную поддержку семей с детьми, поддержку работников в условиях неполной занятости, возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), наиболее экономически пострадавшим в результате пандемии коронавируса нового типа.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства финансов Пермского края, дополнительную поддержку региону также оказали федеральные власти, направив 2 млрд рублей на оснащение и переоснащение коечного фонда, систему централизованного снабжения медицинским кислородом, приобретение средств индивидуальной защиты, доплаты специалистам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, и выплаты пособий оказавшимся безработным из-за ситуации с коронавирусом.

Источник: ТАСС

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