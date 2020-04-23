Ванга: Европа станет пустошью в 2020, она достигнет конца своего существования

Ванга, давно покинувшая наш мир, и финансисты единодушны — мир ждет глобальная стагнация рынков труда.

Человек, утверждающий, что был знаком с Вангой лично, заявил, что она даже говорила: “Страшный вирус будет всюду над нами”

Мистик и легендарная незрячая провидица Ванга предсказала глобальный экономический крах, который наступит после Brexit и коронавируса. Об этом рассказали последователи ясновидящей.

Ее знали как Балканского Нострадамуса. На 2020 год бабушка предсказывала “страшную экономическую катастрофу”. Человек, утверждающий, что был знаком с Вангой лично, заявил, что она даже говорила: “Страшный вирус будет всюду над нами”.

Умершая в 1996 году, Ванга еще тогда говорила, что Европа столкнется с таким количеством проблем в 2020, что “станет пустошью, почти полностью лишенной какой-либо формы жизни”.

Говорят, что Ванга предсказала 11 сентября, гибель российской подводной лодки «Курск», активизацию ИГИЛ, цунами в Рождество и кризис Brexit в Великобритании, возникший в 2016 году.

Теоретики заговора продолжают чтить ее пророчества о мировых событиях, несмотря на то, что она умерла в 1996 году.

И теперь одно из ее самых больших предсказаний также могло сбыться.

На 2020 год она предсказывала огромный экономический кризис для Европы, предупреждая, что европейский континент «достигнет конца своего существования».

Ванга предсказала его в 1970-х годах и произойдет это вскоре после того, как Великобритания покинет Европейский Союз.

Грядущая экономическая катастрофа, похоже, ускорилась из-за пандемии коронавируса, которая вынудила мир закрыть рабочие места и магазины, чтобы сдержать ее распространение.

Местные эксперты, в том числе управляющий Банка Англии Марк Карни, давно заявляют, что грядет глобальный экономический кризис. Также Международный валютный фонд предупредил, что глобальный коллапс наступит очень скоро.

В своем первом отчете World Economic Outlook с момента распространения вируса, по оценкам МВФ, во вторник мировой валовой внутренний продукт сократится на 3% 2020 году. И Ванга, давно покинувшая наш мир, и финансисты единодушны — мир ждет глобальная стагнация рынков труда.

Источник: Znaj.ua