23.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Ванга: Европа станет пустошью в 2020, она достигнет конца своего существования

12:32 23.04.2020 Фото: Открытые источники
1 0

Ванга, давно покинувшая наш мир, и финансисты единодушны — мир ждет глобальная стагнация рынков труда. 

Ванга: Европа станет пустошью в 2020, она достигнет конца своего существования
Человек, утверждающий, что был знаком с Вангой лично, заявил, что она даже говорила: “Страшный вирус будет всюду над нами”

Мистик и легендарная незрячая провидица Ванга предсказала глобальный экономический крах, который наступит после Brexit и коронавируса. Об этом рассказали последователи ясновидящей.

Ее знали как Балканского Нострадамуса. На 2020 год бабушка предсказывала “страшную экономическую катастрофу”. Человек, утверждающий, что был знаком с Вангой лично, заявил, что она даже говорила: “Страшный вирус будет всюду над нами”. 

Умершая в 1996 году, Ванга еще тогда говорила, что Европа столкнется с таким количеством проблем в 2020, что “станет пустошью, почти полностью лишенной какой-либо формы жизни”.

Говорят, что Ванга предсказала 11 сентября, гибель российской подводной лодки «Курск», активизацию ИГИЛ, цунами в Рождество и кризис Brexit в Великобритании, возникший в 2016 году.

Теоретики заговора продолжают чтить ее пророчества о мировых событиях, несмотря на то, что она умерла в 1996 году.

И теперь одно из ее самых больших предсказаний также могло сбыться.

На 2020 год она предсказывала огромный экономический кризис для Европы, предупреждая, что европейский континент «достигнет конца своего существования».

Ванга предсказала его в 1970-х годах и произойдет это вскоре после того, как Великобритания покинет Европейский Союз.

Грядущая экономическая катастрофа, похоже, ускорилась из-за пандемии коронавируса, которая вынудила мир закрыть рабочие места и магазины, чтобы сдержать ее распространение.

Местные эксперты, в том числе управляющий Банка Англии Марк Карни, давно заявляют, что грядет глобальный экономический кризис. Также Международный валютный фонд предупредил, что глобальный коллапс наступит очень скоро.

В своем первом отчете World Economic Outlook с момента распространения вируса, по оценкам МВФ, во вторник мировой валовой внутренний продукт сократится на 3% 2020  году. И Ванга, давно покинувшая наш мир, и финансисты единодушны — мир ждет глобальная стагнация рынков труда.

Источник:  Znaj.ua

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Наступит глобальный коллапс, как считаете?

Аноним, 23 апреля 2020 12:54
НВР:
Да

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСгорели два дома из-за пала травы в СНТ "Вега-4" в Бердске
13:07 23-04-2020
Сгорели два дома из-за пала травы в СНТ
Платить по 12 130 рублей всем безработным россиянам предложил Миронов
13:00 23-04-2020
Платить по 12 130 рублей всем безработным россиянам предложил Миронов
БердскОтопительный сезон закрыл мэр Локоть 23 апреля в Новосибирске
12:58 23-04-2020
Отопительный сезон закрыл мэр Локоть 23 апреля в Новосибирске
23 апреля 2020 года - Руфов день: Как легко помириться с мужем и отчистить дом в этот особенный праздник
12:56 23-04-2020
23 апреля 2020 года - Руфов день: Как легко помириться с мужем и отчистить дом в этот особенный праздник
А вы бы узнали кто на фото? Архивной фотографией поделилась эпатажная Анастасия Волочкова
12:50 23-04-2020
А вы бы узнали кто на фото? Архивной фотографией поделилась эпатажная Анастасия Волочкова
БердскФото дня: пыль столбом от чистки земляных обочин подметальной техникой в Бердске
12:48 23-04-2020
Фото дня: пыль столбом от чистки земляных обочин подметальной техникой в Бердске
Хочу пособие от Путина по безработице: встать на учет можно онлайн через портал «Работа в России» жителям Бердска и Новосибирска
12:45 23-04-2020
Хочу пособие от Путина по безработице: встать на учет можно онлайн через портал «Работа в России» жителям Бердска и Новосибирска
Каждый день мужики тарятся спиртным. Как потом их спасать ??? И себя и детей от них!!! 1
12:42 23-04-2020
Каждый день мужики тарятся спиртным. Как потом их спасать ??? И себя и детей от них!!!
Елену Темникову из группы Serebro продюсер пытался затащить в постель
12:42 23-04-2020
Елену Темникову из группы Serebro продюсер пытался затащить в постель
БердскРаньше 10 мая отключат отопление в домах Бердска, заявил Василий Пономарев 2
12:41 23-04-2020
Раньше 10 мая отключат отопление в домах Бердска, заявил Василий Пономарев