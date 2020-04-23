5 знаков зодиака, которым несказанно повезет летом 2020

Астрологи рассказывают, для кого это лето будет особенно благоприятным, а кому лучше не иметь лишних надежд.

Лето 2020 года принесет Овнам только хорошие новости на любовном фронте

Лето 2020 года точно будет необычным, и гороскоп может помочь прожить его наиболее продуктивно. Жаркий сезон даст множество шансов одним знакам Зодиака, другим стоит подготовиться к ударам судьбы. Астрологи рассказывают, для кого это лето будет особенно благоприятным, а кому лучше не иметь лишних надежд.

Овны

Лето 2020 года принесет Овнам только хорошие новости на любовном фронте — это может быть как новая любовь, так и значительное продвижение в уже существующих отношениях. В июле улучшится и финансовое положение, а вот в августе можно взлететь вверх по карьерной лестнице.

Раки

Летом Раки змошуть улучшить свою материальную ситуацию, а в середине лета руководство наконец отметит ваши профессиональные заслуги. Август принесет новые знакомства, в том числе не исключены и романтические знакомства.

Рыбы

В июне Рыбы смогут заработать как деньги, так и авторитет, если приложат достаточных усилий. А вот уже с середины лета главным приоритетом для рыб станет любовь — как новое, так и старое.

Тельцы

Тельцам астрологи советуют готовиться к материальных проблем. Поэтому им следует внимательно подготовиться к опасным последствиям — избегать кредитов, авантюрных инвестиций, лишних расходов.

Козероги

Козероги также должны готовиться к финансовым потерям, но проблемы их могут настигнуть и в романтических отношениях. Возможно, какой-то любовной истории наступит конец, остальным же придется пройти через испытания.

Источник: Znaj.ua