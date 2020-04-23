Миофасциальная пластика лица! Клуб «Тонус»

Миофасциальная пластика лица устраняет морщины, снимает напряжение в мышцах и придает здоровый цвет лицу.

На курс из 10 процедур и более ​ скидка 20%

Миофасциальная пластика лица в клубе «Тонус» в Бердске









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На курс из 10 процедур и болеескидка 20%!

Результат миофасциального массажа:

*Устранение морщин

*Молодость кожи



*Лимфодренаж*Устранение отеков и синяков под глазами.*Избавление от болей*Прекращение головокружений*Усиление активации кровообращения*Снятие напряжения в мышцах*Здоровый, сияющий вид лица*Подтянутость и эластичность кожи

Все подробности по телефонам:

Бердск: 310-44-70 Первомайская 19.

Академгородок: 286-10-82 Российская 21

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами

Источник: Раздел «Тонус-клуба» на сайте Весь Бердск