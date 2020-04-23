Миофасциальная пластика лица! Клуб «Тонус»

Миофасциальная пластика лица в клубе «Тонус» в Бердске
Результат миофасциального массажа:
*Устранение морщин
*Молодость кожи
*Устранение отеков и синяков под глазами.
*Избавление от болей
*Прекращение головокружений
*Усиление активации кровообращения
*Здоровый, сияющий вид лица
*Подтянутость и эластичность кожи
Все подробности по телефонам:
Бердск: 310-44-70 Первомайская 19.
Академгородок: 286-10-82 Российская 21
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами
Источник: Раздел «Тонус-клуба» на сайте Весь Бердск