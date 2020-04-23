23.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота

Миофасциальная пластика лица! Клуб «Тонус»

09:30 23.04.2020 Фото: «Тонус-клуб»
0

Миофасциальная пластика лица устраняет морщины, снимает напряжение в мышцах и придает здоровый цвет лицу.

Миофасциальная пластика лица! Клуб Тонус
На курс из 10 процедур и более ​ скидка 20%

Миофасциальная пластика лица в клубе «Тонус» в Бердске

Миофасциальная пластика лица! Клуб Тонус
Миофасциальная пластика лица! Клуб Тонус

На курс из 10 процедур и более 
Миофасциальная пластика лица! Клуб Тонус
 скидка 20%!

Результат миофасциального массажа:
*Устранение морщин
*Молодость кожи

*Лимфодренаж
*Устранение отеков и синяков под глазами.
*Избавление от болей
*Прекращение головокружений
*Усиление активации кровообращения
*Снятие напряжения в мышцах
*Здоровый, сияющий вид лица
*Подтянутость и эластичность кожи

Все подробности по телефонам:

Бердск: 310-44-70 Первомайская 19.

Академгородок: 286-10-82 Российская 21

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами

Источник: Раздел «Тонус-клуба» на сайте Весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пробовали миофасциальную пластику лица?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скандал: Аудиозапись с указанием "поголовно штрафовать" за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске попала в Сеть
10:10 23-04-2020
Скандал: Аудиозапись с указанием
Продлить самоизоляцию по коронавирусу на майские праздники призвал Минздрав
10:05 23-04-2020
Продлить самоизоляцию по коронавирусу на майские праздники призвал Минздрав
Анастасию Заворотнюк выписали домой, медики верят, что она сможет жить так же, как раньше
09:58 23-04-2020
Анастасию Заворотнюк выписали домой, медики верят, что она сможет жить так же, как раньше
БердскЛобовое ДТП: Экстренно госпитализировала водителя "скорая" после аварии на перекрестке ул. Ленина и Кирова в Бердске
09:45 23-04-2020
Лобовое ДТП: Экстренно госпитализировала водителя
БердскНаказал за ночные прогулки в самоизоляцию двух нарушителей суд Бердска
09:35 23-04-2020
Наказал за ночные прогулки в самоизоляцию двух нарушителей суд Бердска
БердскПогода в Бердске: до +30 градусов, ветер южный. Местами грозы и дожди 23 апреля
09:30 23-04-2020
Погода в Бердске: до +30 градусов, ветер южный. Местами грозы и дожди 23 апреля
Миофасциальная пластика лица! Клуб "Тонус"
09:30 23-04-2020
Миофасциальная пластика лица! Клуб
БердскРуку не подержите: За правилами захоронения умерших от коронавируса министр Минздрава Хальзов отправил в Роспотребнадзор
09:15 23-04-2020
Руку не подержите: За правилами захоронения умерших от коронавируса министр Минздрава Хальзов отправил в Роспотребнадзор
"БМЗ-сервис: Поможем с уборкой могилы
09:00 23-04-2020
БердскПроблемы с МФЦ: Не могут оформить документы через МФЦ в самоизоляцию жители в соседнем Бердску Искитиме
09:00 23-04-2020
Проблемы с МФЦ: Не могут оформить документы через МФЦ в самоизоляцию жители в соседнем Бердску Искитиме