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Сдерживать информационную активность Глазьева в пандемию: просит чиновников ЦБ

15:00 23.04.2020 Фото: pixabay.com
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После публикации презентации Глазьева в ЕЭК заявляли, что идея министра о введении налога с оборота всех валютных операций пока является только предложением для аналитической проработки.

Сдерживать информационную активность Глазьева в пандемию: просит чиновников ЦБ
Политика сдерживания не всегда эффективна

Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.

На прошлой неделе ЕЭК опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось, что комиссия рассматривает меры макроэкономической и денежно-кредитной политики для обеспечения экономической стабильности стран ЕАЭС. К пресс-релизу прилагалась презентация Глазьева, давнего оппонента финансово-экономического блока российского правительства и Центробанка.

В ней министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике назвал мировой кризис «следствием глубоких структурных изменений в мировой экономике, обусловленных сменой технологических и мирохозяйственных укладов», и предложил реализовать ряд стабилизационных мер. В частности, Глазьев выдвинул идею «налога Тобина». «Следует принять общепринятые в мировой практике меры по нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля. С целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютообменные операции, сборы от которого использовать в общих целях», — говорится в презентации.

Вскоре после этой публикации ЦБ направил в Минэкономразвития письмо, в котором подверг критике действия Глазьева, сообщил «Интерфаксу» источник в одном из ведомств. Информация, изложенная в обращении Глазьева, «содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России», цитирует письмо собеседник агентства.

В этой связи ЦБ предложил Минэкономразвития «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева как члена коллегии ЕЭК от РФ.

В ЦБ от комментариев отказались. В Минэкономразвития и ЕЭК пока также никак не прокомментировали эту тему. После публикации презентации Глазьева в ЕЭК заявляли, что идея министра о введении налога с оборота всех валютных операций пока является только предложением для аналитической проработки.

Глазьев много раз поднимал тему борьбы с «валютными спекуляциями», обвиняя Центробанк в том, что, перейдя от таргетирования курса к таргетированию инфляции, он отдал курс рубля на откуп финансовым спекулянтам. О так называемом «налоге Тобина» Глазьев также говорил неоднократно. Например, в интервью «Московскому комсомольцу» в 2016 году он заявил, что введение такого налога «позволяет поставить заслон на пути тех валютно-обменных операций, за которыми не стоит никаких импортных контрактов».

До сих пор радикальные предложения Глазьева не находили поддержки у российских властей. Так, например, когда в апреле 2016 года он написал в твиттере, что «в созданной Банком России «новой реальности» выживают только спекулянты, а производство умирает», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что данное заявление является личной точкой зрения Глазьева и «никоим образом не отражает позицию администрации президента».

Источник: Интерфакс

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От редакции

Однако.

Аноним, 23 апреля 2020 15:15
Глазьев, Хазин, Делягин...
А каких еще экономистов вы знаете?
Аноним, 23 апреля 2020 17:04
Очень познавательно слушать Михаила Крутихина. Правда, он преимущественно анализирует энергетический комплекс.
Сергей Глазьев - профессионал в своём деле. Опыта у него поболее, чем у нынешних финансистов. И чего переполошились в ЦБ. Кому надо, тот слушает Глазьева и делает свои выводы. А кто-то слушает Набиуллину и надеется, что справится с ситуацией

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