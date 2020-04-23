Елену Темникову из группы Serebro продюсер пытался затащить в постель

На днях телеведущая Тина Канделаки устроила прямой эфир в «Инстаграме», где и вела беседу с экс-солисткой группы Serebro. Во время интервью Канделаки заявила, что на её пути часто встречались различные спонсоры и продюсеры, предлагавшие посодействовать продвижению взамен за интимные услуги. И, к удивлению многих, Елена призналась, что прекрасно понимает, о чём идет речь, пишет «Стархит».
Обе знаменитости подтвердили, что всегда отказывались от таких «выгодных» предложений, но они никогда не замечали, чтобы это как-то отрицательно влияло на их карьеру. Хотя в 2014 году Елена ушла из группы лейбла Максима Фадеева, сославшись на плохие отношения с девочками. А позже в интервью заявила, что у продюсера был роман с участницей Serebro, а теперь сольной певицей Molly Ольгой Серябкиной. Елена сейчас не сотрудничает с лейблами, раскручивая себя сама.
Многие пользователи «Инстаграма» предположили, что тем самым продюсером, предлагавшим Елене стремительное продвижение по карьерной лестнице, был Максим Фадеев. Но певица никак не подтвердила и не опровергла эти домыслы. Сейчас её больше волнует собственная творческая деятельность: певица уже записала несколько успешных синглов и до изоляции давала концерты по всей стране.
Источник: life.ru