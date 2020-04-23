Елену Темникову из группы Serebro продюсер пытался затащить в постель

Певица никак не подтвердила и не опровергла, что этим продюсером мог быть Максим Фадеев.

Елена сейчас не сотрудничает с лейблами, раскручивая себя сама На днях телеведущая Тина Канделаки устроила прямой эфир в «Инстаграме», где и вела беседу с экс-солисткой группы Serebro. Во время интервью Канделаки заявила, что на её пути часто встречались различные спонсоры и продюсеры, предлагавшие посодействовать продвижению взамен за интимные услуги. И, к удивлению многих, Елена призналась, что прекрасно понимает, о чём идет речь, пишет «Стархит».

Обе знаменитости подтвердили, что всегда отказывались от таких «выгодных» предложений, но они никогда не замечали, чтобы это как-то отрицательно влияло на их карьеру. Хотя в 2014 году Елена ушла из группы лейбла Максима Фадеева, сославшись на плохие отношения с девочками. А позже в интервью заявила, что у продюсера был роман с участницей Serebro, а теперь сольной певицей Molly Ольгой Серябкиной. Елена сейчас не сотрудничает с лейблами, раскручивая себя сама.

Если вы подписываете контракт с продюсером, обращайте внимание на прошлые кейсы. Если раньше он вставлял артистам палки в колеса, то и с вами так будет. Не надо связываться с теми, кто был замешан в скандалах. Если вы подписываете контракт с продюсером, обращайте внимание на прошлые кейсы. Если раньше он вставлял артистам палки в колеса, то и с вами так будет. Не надо связываться с теми, кто был замешан в скандалах.