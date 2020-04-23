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Народные новости

Каждый день мужики тарятся спиртным. Как потом их спасать ??? И себя и детей от них!!!

12:42 23.04.2020, Ваш тоже там же?
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Как?

На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написала читательница:

Ежедневно мужики тарятся в супермаркетах спиртным!!! Как потом их спасать ??? И себя и детей от них!!!

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Аноним, 23 апреля 2020 12:58
В силу того, что мужчины в большинстве своем воспитаны мамами и в школе получают исключительно женское воспитание. Кроме этого, у нас совместное воспитание – мальчики и девочки вместе, а девочки созревают раньше и с шестого класса – на голову выше; они буквально «забивают» своих сверстников-мальчиков. В результате мы получаем такой инфантильный продукт. И многие до 50-ти лет так и не вырастают в настоящих мужчин. Таких – большинство.
как я уже однажды высказался, наши мужчины – это наша национальная катастрофа. Потому что они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. Женщина лучшие годы тратит на него. Потом он находит новую. Говорит: «Я полюбил другую. А на тебе жениться не готов». Это бессовестный народ, из маменькиных сынков. Алкоголизм – это психическое заболевание, и если человека не лечить, он придет в полное беснование, заболеет белой горячкой и обязательно покончит с собой.
Протоиерей Димитрий Смирнов

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