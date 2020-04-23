Каждый день мужики тарятся спиртным. Как потом их спасать ??? И себя и детей от них!!!

На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написала читательница:
Ежедневно мужики тарятся в супермаркетах спиртным!!! Как потом их спасать ??? И себя и детей от них!!!
Как?
На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написала читательница:
Ежедневно мужики тарятся в супермаркетах спиртным!!! Как потом их спасать ??? И себя и детей от них!!!
как я уже однажды высказался, наши мужчины – это наша национальная катастрофа. Потому что они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. Женщина лучшие годы тратит на него. Потом он находит новую. Говорит: «Я полюбил другую. А на тебе жениться не готов». Это бессовестный народ, из маменькиных сынков. Алкоголизм – это психическое заболевание, и если человека не лечить, он придет в полное беснование, заболеет белой горячкой и обязательно покончит с собой.
Протоиерей Димитрий Смирнов