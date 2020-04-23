Каждый день мужики тарятся спиртным. Как потом их спасать ??? И себя и детей от них!!!

12:42 23.04.2020, Ваш тоже там же? 1 0

Как?

На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написала читательница: Ежедневно мужики тарятся в супермаркетах спиртным!!! Как потом их спасать ??? И себя и детей от них!!!

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