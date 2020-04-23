Отопительный сезон закрыл мэр Локоть 23 апреля в Новосибирске

Анатолий Локоть напомнил, что отопительный сезон должен заканчиваться тогда, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше +8 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в период с 18 по 22 апреля среднесуточная температура в Новосибирске установилась на уровне от +8,7 до +14,2 градуса

Сегодня, 23 апреля, в жилых домах Новосибирска начнут остывать батареи. Об окончании отопительного сезона на онлайн-встрече с журналистами объявил мэр города Анатолий Локоть, пишут Новосибирские новости.

Даты начала и завершения отопительного сезона устанавливает мэрия Новосибирска, основываясь на данных о сложившихся погодных условиях. Анатолий Локоть напомнил, что отопительный сезон должен заканчиваться тогда, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше +8 градусов.

По словам мэра, это рекордно раннее отключение отопления в Новосибирске за последние десять лет.



«Всё из-за установившейся тёплой погоды. Надеемся, что отключение отопления облегчит жизнь горожан и улучшит климат в квартирах», — добавил Анатолий Локоть.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в период с 18 по 22 апреля среднесуточная температура в Новосибирске установилась на уровне от +8,7 до +14,2 градуса.

В связи с этим власти приняли решение о завершении отопительного периода. Постановление об этом сегодня подписал мэр города.

Напомним, что в Бердске не собираются отключать отопление до 10 мая. Лишь уверили в МУП КБУ, что понизили параметры теплоносителя.