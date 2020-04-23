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23 апреля 2020 года начало Рамадана: Какие строгие ограничения начинаются с этого дня у мусульман

14:20 23.04.2020 Фото: pxhere.com
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Нельзя соблюдать пост женщинам, у которых в этот период должна начаться или идет менструация, связано это с тем, что женщина в этот период считается «нечистой».

23 апреля 2020 года начало Рамадана: Какие строгие ограничения начинаются с этого дня у мусульман
Рамадан является одним из пяти главных столпов Ислама

В каждой религии есть свой особый период, когда верующие соблюдают пост и придерживаются других запретов, чтобы стать ближе к Богу. У мусульман этот период называется Рамадан. Каждый мусульманин с ответственностью относится к этому периоду и соблюдает все имеющиеся запреты.

Общие запреты в Рамадан для мусульман

В чем-то запреты каждой религии схожи, а в чем-то очень сильно отличаются.

Рамадан является одним из пяти главных столпов Ислама. Данная религия относительно молода, но по численности приверженцев может уступить только христианству. В 2020 году Рамадан соблюдается с самого утра 24 апреля до 23 мая до самого вечера. Эти даты выбираются в зависимости от лунного календаря, и продолжительность поста также от этого зависит – 29 или 30 дней.

Существуют общие запреты для мусульман в период Рамадана:

  • запрещается кушать в течение дня, сделать это можно будет только до рассвета или после заката, и до того, как садиться за трапезу, необходимо прочесть молитву;
  • людям, которые не состоят в браке, совершенно нельзя вступать в интимные отношения, а вот женатым можно это делать только в ночное время;
  • алкоголь и курение табака под строгим запретом;
  • нельзя нецензурно выражаться, а также ругаться;
  • под запретом и романтические свидания;
  • употребление воды в дневное время, тут действует такое же правило, как и с едой – можно пить после заката и до рассвета.

Запреты в Рамадан для женщин и исключения, когда не требуется соблюдения поста

Помимо общих правил и запретов в Рамадан, есть еще отдельные запреты для представительниц прекрасного пола:

  • нельзя соблюдать пост женщинам, у которых в этот период должна начаться или идет менструация, связано это с тем, что женщина в этот период считается «нечистой»;
  • освобождаются от соблюдения поста и женщины, которые находятся в ожидании ребенка, так как строгие ограничения могут негативно сказаться на здоровье мамы и малыша;
  • ни в коем случае нельзя обращаться на повышенных тонах к супругу и ребенку, даже тогда, когда кажется, что в этом есть необходимость.

Есть некоторые исключения, когда соблюдать Рамадан не надо, и грехом это считаться не будет:

  • дети, которые не достигли совершеннолетия, а также людям, которые являются недееспособными;
  • если человек находится на расстоянии более чем 90 километров от дома, ему не надо соблюдать пост;
  • представительнице слабого пола разрешается пробовать еду в дневное время, когда она готовит то или иное блюдо, но важно не глотать еду.

Каждый человек сам для себя принимает решение – соблюдать пост или нет. Рамадан является особенным временем для каждого, кто исповедает мусульманство, в этот период люди становятся ближе к Богу и читают Коран, а также молятся.

Источнк: rsute.ru

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