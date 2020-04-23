Какие реки разлились 23 апреля в Сибири? Река Бердь тоже

Разлив воды по пойме сохранялся местами на реках Сема (Республика Алтай), Алей, Чумыш (Алтайский край), Бердь (Новосибирская область), Томь (Томская область), Кия (Кемеровская область), Ишим, Тура, Иртыш (Тюменская область)

Гидрологический обзор от 23 апреля 2020 г.

За прошедшие сутки на реках России происходили весенние процессы (Рисунок 1).

Повышение уровня воды (на 21-112 см) наблюдалось местами на реках Кировской, Ульяновской, Свердловской областей, Пермского края, республик Мордовия, Чувашия, Марий-Эл, Башкортостан, Татарстан и Удмуртия (Рисунок 2).

В связи с затором льда на р. Северная Двина в районе с. Усть-Пинега (Архангельская область) наблюдался рост уровня воды (на 106 см). Выход воды на пойму сохранялся на р. Сухона у г. Великий Устюг, пойма затоплена на глубину 24 см. Выход воды на пойму продолжался местами на реках Луза (Кировская область, Республика Коми), Пинега у с. Кузомень (Архангельская область), Вишера (Пермский край). В Республике Коми уровень воды повышался (на 26-45 см) местами на реках Печора, Вычегда (Рисунок 3).

Из-за вскрытия рек произошел рост уровня воды (на 22-109 см) на р. Обь на участке от г. Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) до с. Горки (Ямало-Ненецкий автономный округ), местами на ее притоках Катунь (Республика Алтай), Чулым, Чая, Кеть, Парабель, Васюган (Томская область), Ишим (Тюменская область), Северная Сосьва (Ханты-Мансийский автономный округ). На р. Обь у с. Никольское (Томская область) уровень воды достиг опасной отметки, наблюдается перелив автодороги Ишан-Никольское, подъем уровня воды продолжится.

Разлив воды по пойме сохранялся местами на реках Сема (Республика Алтай), Алей, Чумыш (Алтайский край), Бердь (Новосибирская область), Томь (Томская область), Кия (Кемеровская область), Ишим, Тура, Иртыш (Тюменская область) (Рисунок 4).

Разлив рек в Сибири

Процесс разрушения льда и подъем уровня воды (на 20-44 см) продолжался в бассейне р. Енисей местами на реках Казыр, Сым, Тасеева, Подкаменная Тунгуска (Красноярский край). Вскрытие р. Енисей у с. Ворогово сопровождалось резким ростом уровня воды (на 455 см за сутки) без достижения неблагоприятной отметки (Рисунок 5); уровень воды может кратковременно превысить опасную отметку.

На реке Лена повышение уровня воды (на 27-149 см) произошло на участке с. Макарово – д. Змеинова (Иркутская область), на ее притоках реках Ичода (Республика Саха). На р. Амур продолжался подъем уровня воды (на 25-31 см) у с. Черняево (Амурская область), на участке г. Комсомольск-на-Амуре – с. Мариинское (Хабаровский край) (Рисунок 6). 24-29 апреля ожидается вскрытие р. Амгунь.

В Приморском крае выход воды на пойму сохранялся на реках Уссури у с. Кокшаровка и р.п. Кировский, Илистая у с. Халкидон, Малиновка у с. Введенка, возобновилось затопление поймы на р. Крыловка у с. Крыловка (Рисунок 7).

Неблагоприятно опасные явления на реках территории России приведены в Таблице 1.

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