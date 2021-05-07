Столбы поменяли, а ветки остались: Год не могут очистить от хлама ул. Спортивную и Трудовую в Бердске. Вице-мэр Захаров найдет виноватого

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" сообщили, что ещё в 2020-м году меняли столбы в районе улиц Трудовой и Советской. Столбы поменяли, свет провели, а вот кучи спиленных веток так и остались лежать. Вывозить их никто не торопится. Фотографии прилагались. Давайте разбираться, кто должен убирать ветки и что делать, если никто этим не занимается.
Для этого мы позвонили вице-мэру Бердска по ЖКХ и строительству Владимиру Николаевичу Захарову. По его словам, убирать ветки должны те, кто их пилил.
- Я посмотрю, кто там занимался работой. Мы проверим это всё, примем меры. А так я рекомендую людям обращаться в административно-техническую инспекцию, они найдут, кто нарушает правила благоустройства, принятые городским советом. Это есть нарушение, поэтому посмотрим, кто проводил работы, и соответствующие меры АТИ примет, - прокомментировал Захаров ситуацию с ветками.
Напомним, 7 мая улицу Островского в Бердске почистили пылесосом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». С раннего утра труженики УЖКХ Бердска наводят чистоту в городе. «Курьер. Среда. Бердск» уже писал, что город моют и чистят каждый день, давайте соблюдать чистоту все вместе.