Нарвал конопли для собственного удовольствия на пустыре в Бердске. За изготовление гашиша 1,5 года условно дал суд собирателю

Конопля в Бердске растет везде

Вступил в силу приговор по делу о незаконном хранении наркотиков, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В феврале 2020 года Бердский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего Владимира Покотюка.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.228 УК РФ (незаконное изготовление и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере) и приговорен к 1 году 3 месяцам лишения свободы (условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев).

В суде установлено, что 30 июля 2019 года в вечернее время Покотюкп приехал на поле, расположенное в Бердске, и там собрал части дикорастущей конопли. После этого мужчина незаконно изготовил наркотическое средство — гашишное масло.

В этот же день Покотюк с указанным наркотическим средством был задержан сотрудниками полиции.

Приговор обжалован адвокатом.

С учетом позиции государственного обвинителя, участвующего в суде апелляционной инстанции, постановлением судьи Новосибирского областного суда приговор в части квалификации действий и назначенного наказания оставлен без изменения.