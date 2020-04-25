Воткнул палку в муравейник и разворотил дом насекомых разрушитель муравейников в лесу Бердска

Палкой поковырял и разрушил муравейник в лесу Бердска

Неделю назад мы размещали видео муравейника на тропе здоровья в Бердске. Сегодня, 25 апреля, увидели, что чьи-то руки на теле с головой без мыслей и сострадания — взяли палку и разворотили муравейник. Через пару сотен метров — еще один разрушенный муравейник. Зачем? Неужели так хочется сделать зло природе?

Второй разрушенный муравейник