Работа в Искитиме: на зарплату в 70 тыс.руб. приглашают врачей-стоматологов работадатели

Профессия Организация Заработок от

Агент коммерческий ООО Международная компания Содружество 18000

Агент по продаже недвижимости ООО «Городское Жилищное Агентство» 15163

Агент торговый ООО Международная компания Содружество 18000

Аппаратчик крупяного производства ООО А/Ф ПродКомСиб 26000

Аппаратчик крупяного производства ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000

Аппаратчик химводоочистки ООО «Искитимская городская котельная» 18608

Арматурщик 2 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 20000

Балансировщик шин ИП Поляков А.А. 25000

Библиотекарь МКУК «Искитимская ЦБС» 15163

Бункеровщик АО «Искитимцемент» 19500

Бухгалтер ООО «Росагрокорм» 15163

Бухгалтер ООО «КЕРБЕР и К» 15163

Бухгалтер МКУ г.Искитима НСО «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» 18000

Бухгалтер ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 20000

Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000

Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800

Бухгалтер (средней квалификации) АО «Полевод» 15163

Ведущий Инженер-строитель МКУ «УКС» г.Искитима НСО 15163

Ведущий Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) МКУ «УКС» г.Искитима НСО 15163

Ведущий Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 18000

Ведущий Специалист администрация Искитимского района НСО 20000

Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000

Ветеринарный врач АО «Новосибирская птицефабрика» 30000

Ветеринарный врач ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО» 18000

Ветеринарный врач АО «Новоозерское» 15163

Ветеринарный врач ООО «Алмаз» 30000

Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000

Водитель автомобиля ООО «Росагрокорм» 15163

Водитель автомобиля ООО «АВТ» 39000

Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 25000

Водитель автомобиля Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000

Водитель автомобиля Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163

Водитель автомобиля ИП Калиниченко С.Н. 25000

Водитель автомобиля ОП ООО «Промсервис» 35000

Водитель автомобиля АО «РЭС» 23000

Водитель автомобиля ИП Серков Иван Сергеевич 25000

Водитель автомобиля АО «РЭС» 27000

Водитель автомобиля ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 35000

Водитель автомобиля Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163

Водитель автомобиля ИП Шибанова Е.В. 15163

Водитель автомобиля ООО «Магистраль» 30000

Водитель автомобиля ИП Митчин А.А. 30000

Водитель автомобиля МУП «ЦПАТП» 25000

Водитель автомобиля ООО «Искитимский таксопарк» 15163

Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 33200

Водитель автомобиля ООО «Вертикаль» 30000

Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 24500

Водитель автомобиля АО «Новосибирская птицефабрика» 23000

Водитель автомобиля АО «Новосибирская птицефабрика» 25000

Водитель автомобиля ООО «КЕРБЕР и К» 15163

Водитель автомобиля АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 29000

Водитель автомобиля МАОУ КШИ № 12 15500

Водитель автомобиля Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 25000

Водитель автомобиля ЗАО Степное 20000

Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 15163

Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 40000

Водитель автомобиля ИП Коркин О.В. 20000

Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000

Водитель автомобиля ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000

Водитель автомобиля ООО «ТД «САС-ЦЕМЕНТ Новосибирск» 20000

Водитель автомобиля ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000

Водитель автомобиля 4 разряда ГАУ НСО Всеканикулы 22988

Водитель погрузчика ООО «Автострой» 35000

Водитель погрузчика АО «Новосибирская птицефабрика» 25000

Водитель погрузчика Строительные системы,ООО 20000

Вожатый МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 15163

Вожатый ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000

Воспитатель МКДОУ детский сад «Светлячок» ст. Евсино 15163

Воспитатель ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 19000

Воспитатель МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15163

Воспитатель МБДОУ д/с № 16 «Солнышко» 15163

Воспитатель ГАУ НСО Всеканикулы 22988

Воспитатель МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163

Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 20000

Воспитатель МБДОУ №20 «Орленок» 15163

Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №22 Родничок 19000

Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №21 «Колокольчик» 18000

Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ детский сад №4 «Теремок» 17000

Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ 25 «Медвежонок» 18000

Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ № 27 «Росинка» 20000

Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653

Врач-акушер-гинеколог ООО «Клиника здоровья» 50000

Врач-акушер-гинеколог ЗАО «Клиника Санитас» 30000

Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653

Врач-аллерголог-иммунолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000

Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 45000

Врач-детский хирург ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38500

Врач-невролог ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163

Врач-онколог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 56000

Врач-отоларинголог ООО БОБЕР 30000

Врач-офтальмолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000

Врач-офтальмолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000

Врач-педиатр ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000

Врач-педиатр ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 25000

Врач-педиатр ЗАО «Клиника Санитас» 25000

Врач-педиатр ГАУ НСО Всеканикулы 45977

Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000

Врач-психиатр ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500

Врач-пульмонолог ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163

Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000

Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 45000

Врач-стоматолог-терапевт ООО «ЗубЛаб» 30000

Врач-стоматолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000

Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000

Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000

Врач-стоматолог Алесик ООО 15163

Врач-стоматолог ООО «СК ЮВЕНТА» 25000

Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000

Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000

Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000

Врач-терапевт ООО БОБЕР 25000

Врач-терапевт ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500

Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38000

Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000

Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 40000

Врач-травматолог-ортопед ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163

Врач 2 категории (класса) МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 23000

Врач по лечебной физкультуре ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000

Врач по спортивной медицине АНО СК «Кристалл» 40000

Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 50000

Врач ультразвуковой диагностики ООО «Клиника здоровья» 40000

Газорезчик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20300

Главный Бухгалтер администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 22000

Главный Инженер ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 25000

Главный Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 20000

Главный Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 20000

Главный Техник-технолог ООО «Бёрнс» 38000

Главный экономист АО «Полевод» 18750

Главный энергетик (в промышленности) ООО «СибТЭК» 43000

Главный энергетик (в прочих отраслях) ООО «Искитимский завод строительных материалов» 16000

Горничная ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163

Горный Мастер АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 42000

Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 20000

Грузчик ООО Евсинский КХП 30000

Грузчик ООО «Розница К-1» 18000

Грузчик ООО «Розница К-1» 18000

Грузчик ООО «Розница К-1» 18000

Грузчик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 22500

Грузчик ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000

Грузчик ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 15163

Дворник ТСН «Комфорт» 15163

Дворник ООО «Управляющая компания Оптимум» 16000

Дворник ООО «ИЭК» 15163

Дворник ТСЖ «Подгорный» 15163

Дворник ООО «ЖЭУ1» 15163

Дворник ООО «НовоСкан» 16000

Дворник ООО СФ «Запад» 15163

Дворник МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 15163

Дворник ООО «Алмаз» 15163

Дворник ООО Евсинский КХП 15200

Дворник МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 15163

Делопроизводитель Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 15163

Делопроизводитель ООО «Росагрокорм» 15163

Диспетчер ОП ООО «Промсервис» 30000

Диспетчер ООО «КЕРБЕР и К» 17000

Диспетчер ИП Шибанова Е.В. 15163

Дорожный рабочий Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 15163

Дробильщик АО «Сибирский Антрацит» 25000

Дробильщик 4 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 20000

Животновод ООО «Алмаз» 18000

Заведующий аптекой ООО Мелодия здоровья 5 42000

Заведующий аптекой ООО Мелодия здоровья 5 60000

Заведующий столовой ГАУ НСО Всеканикулы 26436

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000

Заместитель Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 24425

Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 25000

Заточник деревообрабатывающего инструмента ООО Гуантянь-Сибирь 18000

Затяжчик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000

Затяжчик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000

Затяжчик обуви ООО «КОК» 16000

Зоотехник АО «Новоозерское» 15163

Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 30000

Инженер-проектировщик МБУ Искитимского района «УКС» 20000

Инженер-технолог ООО «ЛДСК» 22000

Инженер-энергетик МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 17000

Инженер-энергетик АО «Новосибирская птицефабрика» 35000

Инженер ФГУП «Охрана» Росгвардии 30000

Инженер АО «РЭС» 32000

Инженер АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 22000

Инженер ООО «Триал» 15163

Инженер высшей категории (класса) МБУ «УБиДХ» 19000

Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами АО «Искитимцемент» 30000

Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 28000

Инженер по нормированию труда ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 28840

Инженер по охране труда ООО «ИНКОЛАБ СЕРВИСЕЗ РАША» 35000

Инженер по охране труда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000

Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) ООО «Бастет» 17000

Инженер производственно-технического отдела ООО «Водоканал» 21900

Инспектор МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 15163

Инспектор по кадрам ООО «СЗ РСК Восток» 15163

Инспектор по охране труда и технике безопасности МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163

Инспектор по охране труда и технике безопасности ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 28000

Инспектор центра занятости населения ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000

Инструктор по физической культуре ГАУ НСО Всеканикулы 22988

Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) МБДОУ №17 «Огонек» 19000

Калькулятор МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163

Кассир ООО «Розница К-1» 22000

Кассир ООО «Розница К-1» 22000

Кассир ООО «Розница К-1» 22000

Кассир ООО «Розница К-1» 22000

Кладовщик ЗАО «Чернореченский карьер» 22750

Кладовщик ГАУ НСО Всеканикулы 20689

Кладовщик Строительные системы,ООО 20000

Комплектовщик АО «Новосибирская птицефабрика» 20130

Кондитер ИП Дадыко Д.А. 21000

Кондитер ИП Лямкина Е.А. 15163

Контролер АО «Искитимцемент» 36840

Контролер качества ООО «ЛДСК» 19250

Копировщик ООО «Междуречье» 15163

Кровельщик по стальным кровлям ООО «Управляющая компания Оптимум» 15163

Курьер ООО «ЗубЛаб» 15163

Кухонный рабочий ГАУ НСО Всеканикулы 15172

Кухонный рабочий ООО «Полюс плюс» 15200

Лаборант АО «Новосибирская птицефабрика» 18700

Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000

Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000

Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000

Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000

Лаборант ООО «ЛДСК» 19250

Лаборант химического анализа АО «ЭПМ-НовЭЗ» 17000

Литейщик пластмасс АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 26000

Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде ООО Завод керамических изделий Универсал 20000

Маляр ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 28000

Маляр ООО «Технощит» 20000

Маляр ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163

Маляр 4 разряда ООО Евсинский КХП 17500

Мастер-взрывник АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000

Мастер ОП ООО «Промсервис» 70000

Мастер АО «Новосибирская птицефабрика» 20000

Мастер ОАО «Искитимизвесть» 30000

Мастер по проходке горных выработок ЗАО «Чернореченский карьер» 41000

Мастер по ремонту приборов и аппаратуры ИП Евдокимов Д.Ю. 16000

Мастер участка АО «РЭС» 38000

Мастер участка ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000

Мастер участка ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000

Мастер цеха ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000

Мастер цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 28000

Мастер цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 23000

Машинист (кочегар) котельной АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 23000

Машинист (кочегар) котельной ГАУ НСО Всеканикулы 16100

Машинист автогрейдера Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 25000

Машинист компрессорных установок АО «Новосибирская птицефабрика» 15163

Машинист конвейера 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 16000

Машинист котлов ООО «СибТЭК» 23200

Машинист крана (крановщик) ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000

Машинист крана (крановщик) 5 разряда-6 разряда ООО «ЛДСК» 25000

Машинист крана автомобильного АО «Сибирский Антрацит» 30000

Машинист крана автомобильного АО «РЭС» 30000

Машинист насосных установок ООО «Водоканал» 15580

Машинист экструдера ООО производственный комплекс «Союз» 36500

Медицинская сестра ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000

Медицинская сестра МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 19800

Медицинская сестра ООО «Клиника здоровья» 28000

Медицинская сестра ГАУ НСО Всеканикулы 34483

Медицинская сестра Алесик ООО 15163

Медицинская сестра палатная (постовая) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 22000

Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) ГАУ НСО Всеканикулы 28735

Менеджер Банк «Левобережный» (ПАО) 20000

Менеджер ООО «ФитСервис Искитим» 30000

Менеджер ООО «Росагрокорм» 15163

Менеджер (в коммерческой деятельности) ООО «Триал» 15163

Менеджер по рекламе ИП Витман Т.П. 15163

Методист МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 17000

Методист 1 категории (класса) МАОУ ДО ЦДО 15163

Механик АО «Агрофирма «Лебедевская» 30500

Механик АО «Агрофирма «Лебедевская» 23000

Механик ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000

Механик автомобильной колонны АО «Птицефабрика «Евсинская» 30000

Механик по ремонту оборудования ООО производственный комплекс «Союз» 30000

Механик участка ЗАО «Чернореченский карьер» 29000

Микробиолог ООО Евсинский КХП 24000

Младший Бухгалтер (средней квалификации) 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000

Младший Инспектор отдела режима и охраны ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000

Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000

Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000

Мойщик автомобилей ИП Митчин А.А. 20000

Мойщик посуды ГАУ НСО Всеканикулы 15172

Мойщик тары и оборудования ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 21000

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 18822

Моторист автоматизированной топливоподачи АО «Новосибирская птицефабрика» 15163

Музыкальный руководитель МАДОУ № 24 «Журавушка» 22000

Музыкальный руководитель МБДОУ № 27 «Росинка» 16000

Музыкальный руководитель МБДОУ 12 Березка 20000

Музыкальный руководитель МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово» 15163

Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000

Наладчик машин и оборудования 1 категории (класса) АО «Сибирский Антрацит» 65000

Насыпщик цемента АО «Искитимцемент» 35000

Начальник участка (в прочих отраслях) АО «РЭС» 40000

Облицовщик-плиточник ООО «Бастет» 22000

Обойщик мебели ИП Крючков Н.П. 15163

Обработчик рыбы ООО «Искитимский рыбозавод» 15163

Овощевод ООО Международная компания Содружество 16000

Оперативный уполномоченный Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 47000

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок АО «Сибирский Антрацит» 28000

Оператор автоматической газовой защиты ООО «Поиск» 15163

Оператор по ветеринарной обработке животных АО «Новосибирская птицефабрика» 15163

Оператор по искусственному осеменению животных и птицы ООО «Алмаз» 25000

Оператор птицефабрик и механизированных ферм ЗАО «Коченевская птицефабрика» 20000

Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000

Оператор пульта управления Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ 28000

Оператор станков с программным управлением ООО «Производственная компания «Профильсталь» 20000

Отделочник железобетонных изделий 2 разряда-3 разряда ООО «ЛДСК» 20000

Охранник ЗАО «Коченевская птицефабрика» 17000

Охранник ООО ЧОП Сибирский Щит-II 15163

Охранник ООО ЧОП «Искитимский Легион» 15163

Охранник ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск» 15163

Парикмахер ИП Жеребцова Т.Н. 15163

Парикмахер ИП Осинцева Н.В. 15163

Парикмахер ИП Чарыкова Л.П. 15163

Педагог-организатор ГАУ НСО Всеканикулы 22988

Педагог-организатор МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 17000

Педагог-организатор МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163

Педагог-организатор МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163

Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Листвянский» 17000

Педагог-психолог МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 19600

Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163

Педагог-психолог МКОУ «ООШ с.Морозово» 15163

Педагог-психолог МКОУ ООШ п.Барабка 15163

Педагог-психолог МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163

Педагог дополнительного образования ГАУ НСО Всеканикулы 22988

Педагог социальный МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 17000

Педагог социальный МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163

Пекарь ИП Дадыко Д.А. 24000

Пекарь ИП Лямкина Е.А. 17000

Пекарь ООО «Автофуд» 18000

Пекарь ООО «КЕРБЕР и К» 18000

Пекарь МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163

Пекарь ООО «Эверест-Трейд» 25000

Первый помощник Врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 25000

Первый помощник Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 15163

Первый помощник Юрист ООО «Правосудие» 15163

Переводчик ООО «Искитим-обувь» 16000

Переводчик ООО «ЭнергоСтрой» 16000

Повар ИП Лямкина Е.А. 17000

Повар ИП Лямкина Е.А. 21000

Повар МКОУ «СОШ ст.Евсино» 15163

Повар ООО «Автофуд» 20000

Повар ООО «Сибирские пельмени» 18000

Повар МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163

Повар ГАУ НСО Всеканикулы 19540

Повар ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163

Повар ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556

Повар МУП ЦУМ Искитим 15163

Повар МАОУ СОШ №9 г.Искитима 15200

Повар ИП Коршунова Татьяна Анатольевна 15163

Повар АО «Агрофирма «Лебедевская» 15163

Повар ООО «Алякова» 19000

Повар ООО «Совхоз Бердский» 16000

Повар 2 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163

Повар 3 разряда-5 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163

Повар 5 разряда МБДОУ №17 «Огонек» 15163

Повар 5 разряда ООО «Полюс плюс» 15200

Подсобный рабочий ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15163

Подсобный рабочий АО «Птицефабрика «Евсинская» 15163

Подсобный рабочий ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 22000

Подсобный рабочий ООО А/Ф ПродКомСиб 24000

Подсобный рабочий ООО Евсинский КХП 15200

Подсобный рабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 15163

Подсобный рабочий ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 15163

Подсобный рабочий ООО «ЛДСК» 15163

Подсобный рабочий ОАО «Преображенское» 15163

Подсобный рабочий АО «Агрофирма «Лебедевская» 15163

Подсобный рабочий ООО Экосистема 18000

Подсобный рабочий 1 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 15163

Подсобный рабочий 1 разряда АО «Искитимцемент» 15163

Подсобный рабочий 2 разряда АО «Искитимцемент» 15300

Полицейский-водитель Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 25000

Полицейский Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000

Помощник воспитателя МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15163

Помощник воспитателя МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163

Помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 24000

Помощник машиниста тепловоза АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000

Помощник Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата ООО «КРОКМАРТ-Производство» 24000

Помощник руководителя и специалиста Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15163

Портной ИП Корбатова Л.А. 18000

Портной ИП Витман Т.П. 15163

Почтальон Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15170

Почтальон Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15170

Почтальон 1 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163

Почтальон 2 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163

Преподаватель-организатор (в средней школе) МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 15163

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 33674

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п.Листвянский» 19000

Преподаватель (в начальной школе) МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ д.Ургун» 20000

Преподаватель (в начальной школе) МБОУ «СОШ с.Улыбино» 21000

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «Гимназия 1» 20000

Преподаватель (в начальной школе) МАОУ СОШ №4 г.Искитима 17000

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 19000

Преподаватель (в начальной школе) МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163

Преподаватель (в начальной школе) МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ СОШ с.Сосновка 15163

Преподаватель (в начальной школе) МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163

Проводник (вожатый) служебных собак АО «Агрофирма «Лебедевская» 17500

Продавец-консультант ООО Мобильный город 25000

Продавец непродовольственных товаров ИП Малахов Д.А. 18000

Продавец продовольственных товаров ИП Князева Н.Е. 15163

Продавец продовольственных товаров ИП Нудорле А.В. 15163

Продавец продовольственных товаров ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556

Промышленный альпинист ИП Евдокимов Д.Ю. 20000

Профконсультант ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000

Птицевод АО «Новосибирская птицефабрика» 20000

Рабочий в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 25000

Рабочий зеленого хозяйства АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15163

Рабочий зеленого хозяйства АО «ЭПМ-НовЭЗ» 15163

Рабочий плодоовощного хранилища ООО Международная компания Содружество 16000

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГАУ НСО Всеканикулы 16091

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ — СОШ №3 15165

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 15300

Рабочий по уходу за животными АО «Птицефабрика «Евсинская» 15163

Рабочий по уходу за животными ОАО «Преображенское» 15163

Радиооператор ГАУ НСО Всеканикулы 15632

Разнорабочий ООО «МПЗ» 25000

Рамщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000

Раскройщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 30000

Раскройщик ИП Кутлина Елена Владимировна 15163

Резчик труб и заготовок ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000

Санитар ветеринарный АО «Новосибирская птицефабрика» 18000

Сборщик деталей и изделий ООО «Искитим-обувь» 16000

Сборщик деталей и изделий ООО «ЭнергоСтрой» 16000

Сборщик деталей и изделий ООО «КОК» 16000

Сборщик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000

Сборщик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000

Сборщик обуви ООО «КОК» 16000

Сборщик электрических машин и аппаратов ООО «Триал» 20000

Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда ООО «ЛДСК» 20000

Секретарь Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 19000

Секретарь ООО «ЖЭУ1» 15163

Секретарь ООО «Росагрокорм» 15163

Секретарь ИП Витман Т.П. 15163

Секретарь администрация Искитимского района НСО 15163

Системный администратор АО «Птицефабрика «Евсинская» 21000

Системный администратор ООО Евсинский КХП 29500

Следователь Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000

Слесарь-инструментальщик ООО «Искитиммаш» 29000

Слесарь-ремонтник ООО Теплосервис 18000

Слесарь-ремонтник ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 35000

Слесарь-ремонтник ИП Степанов Е.С. 30000

Слесарь-ремонтник ООО «ЖБИ-5» 21000

Слесарь-ремонтник ООО «Поиск» 15163

Слесарь-ремонтник АО «Искитимцемент» 27600

Слесарь-ремонтник АО «ЭПМ-НовЭЗ» 24700

Слесарь-ремонтник Строительные системы,ООО 20000

Слесарь-ремонтник 3 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 18000

Слесарь-ремонтник 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 20000

Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО «Водоканал» 21930

Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО Евсинский КХП 20000

Слесарь-ремонтник 5 разряда ООО Евсинский КХП 23000

Слесарь-сантехник АО «Птицефабрика «Евсинская» 26000

Слесарь-сантехник ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000

Слесарь-сантехник ГАУ НСО Всеканикулы 19540

Слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ1» 15163

Слесарь-сантехник ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163

Слесарь-сантехник ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000

Слесарь-сантехник ООО «ИЭК» 15163

Слесарь-сантехник ООО «Поиск» 15163

Слесарь-сантехник ООО «ЖилСервис» 15163

Слесарь-сантехник АО «Новосибирская птицефабрика» 18000

Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО Теплосервис 18000

Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда ООО «Водоканал» 20600

Слесарь механосборочных работ ФГУП «Опытный завод» 30000

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «Агрофирма «Лебедевская» 24000

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике МУП ИР «Южное» 22338

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «СибТЭК» 24000

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Завод керамических изделий Универсал 20000

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 22000

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 22000

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 22000

Слесарь по ремонту автомобилей АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15660

Слесарь по ремонту автомобилей ООО Юг 25000

Слесарь по ремонту автомобилей ООО «ФитСервис Искитим» 35000

Слесарь по ремонту автомобилей ИП Поляков А.А. 30000

Слесарь по ремонту автомобилей АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000

Слесарь по сборке металлоконструкций ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда ООО «ЛиневоГазСервис» 18500

Сортировщик АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000

Составитель поездов АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000

Спасатель АНО СК «Кристалл» 15163

Специалист Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 19000

Специалист Администрация Совхозного сельсовета Искитимского р-на НСО 16100

Специалист администрация Искитимского района НСО 15163

Специалист администрация Евсинского сельсовета Искитимского района 15163

Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000

Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000

Специалист ООО Евсинский КХП 33000

Специалист МУП ИР «Центральное» 20000

Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 17000

Специалист Администрация Преображенского с/с 16945

Специалист по кадрам МБОУ — ООШ №10 16000

Специалист по кадрам МАОУ КШИ № 12 15163

Специалист по маникюру (Маникюрша) ИП Осинцева Н.В. 15163

Специалист по маникюру (Маникюрша) ИП Жеребцова Т.Н. 15163

Станочник-распиловщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000

Станочник широкого профиля ООО ТПК «Северное Сияние» 20000

Старший Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 23000

Старший Машинист экскаватора 6 разряда 1 категории (класса) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 25000

Старший Повар детского питания 4 разряда-5 разряда МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163

Старший помощник Юрист «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15500

Столяр ООО «Сибирский партнер» 15163

Столяр ИП Крючков Н.П. 15163

Сторож (вахтер) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 15163

Стропальщик ООО «ЖБИ-5» 25000

Стропальщик Строительные системы,ООО 18000

Стропальщик 3 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 22000

Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 26000

Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 30000

Техник-метролог (техник по метрологии) ООО «Водоканал» 20670

Техник АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000

Техник ООО «Водоканал» 16920

Технолог ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 32000

Технолог ООО «КЕРБЕР и К» 19000

Технолог ООО «Легостаевский хлеб» 28000

Токарь-карусельщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000

Токарь-расточник ФГУП «Опытный завод» 30000

Токарь АО «Агрофирма «Лебедевская» 21800

Токарь ИП Долгополова Т.В. 20000

Токарь ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 33000

Токарь 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 15163

Токарь 3 разряда-6 разряда ФГУП «Опытный завод» 30000

Токарь 5 разряда АО «Полевод» 15163

Токарь 5 разряда ООО «Искитиммаш» 20000

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса) АО «Птицефабрика «Евсинская» 45000

Тракторист ООО Теплосервис 16000

Тракторист АО «Искитимцемент» 32700

Тракторист Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 20000

Тракторист ЗАО Степное 25000

Тракторист ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000

Тракторист АО «Новосибирская птицефабрика» 30000

Транспортный экспедитор ООО Международная компания Содружество 16000

Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса) МАОУ ДО ДЮСШ 15163

Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163

Уборщик производственных и служебных помещений ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 15163

Уборщик производственных и служебных помещений АО «Новосибирская птицефабрика» 15163

Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево» 15163

Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 15163

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ИЭК» 15163

Уборщик производственных и служебных помещений МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 15163

Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ — ООШ №10 15163

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «НовоСкан» 17500

Уборщик производственных и служебных помещений ГАУ НСО Всеканикулы 17241

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «КЕРБЕР и К» 15163

Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ КШИ № 12 15163

Уборщик производственных и служебных помещений ООО Экосистема 20000

Уборщик производственных и служебных помещений АО «ЭПМ-НовЭЗ» 18200

Уборщик территорий МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 15163

Уборщик территорий ГАУ НСО Всеканикулы 16091

Уборщик территорий АО «Сибирский Антрацит» 15163

Уборщик территорий МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163

Уборщик территорий МБУ «УБиДХ» 17000

Уборщик территорий ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163

Уборщик территорий ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 15163

Уборщик территорий 1 разряда МКОУ КШ № 7 15163

Укладчик-упаковщик АО «Новосибирская птицефабрика» 25000

Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15500

Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000

Укладчик-упаковщик Строительные системы,ООО 18000

Упаковщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 15163

Участковый Маркшейдер ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 51000

Участковый уполномоченный полиции Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000

Учетчик АО «Новосибирская птицефабрика» 22000

Учитель-дефектолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163

Учитель-логопед МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163

Учитель-логопед МКОУ ООШ п.Барабка 15163

Учитель-логопед МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163

Учитель МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163

Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000

Учитель (преподаватель) биологии МБОУ — ООШ №10 16000

Учитель (преподаватель) географии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000

Учитель (преподаватель) географии МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163

Учитель (преподаватель) географии МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163

Учитель (преподаватель) географии МБОУ — ООШ №10 16000

Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черчения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №3 17000

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Быстровка» 20000

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — ООШ №10 17000

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «Гимназия 1» 22000

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ д.Калиновка 15163

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Ургун» 15163

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Ургун» 15163

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ СОШ с.Сосновка 15163

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15400

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ п.Барабка 17000

Учитель (преподаватель) информатики МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 30000

Учитель (преподаватель) информатики МБОУ — ООШ №10 16000

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ — СОШ №3 18000

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Листвянский» 19000

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 18000

Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ №3 21000

Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 20000

Учитель (преподаватель) математики МКОУ ООШ д.Калиновка 24000

Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 20000

Учитель (преподаватель) математики МКОУ «ООШ с.Морозово» 15163

Учитель (преподаватель) математики МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163

Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163

Учитель (преподаватель) математики МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163

Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15400

Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163

Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000

Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ КШ № 7 15163

Учитель (преподаватель) музыки и пения МБОУ — ООШ №10 16000

Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Агролес» 20000

Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 15163

Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000

Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ «СОШ с.Улыбино» 26000

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ д.Калиновка 22500

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 17000

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ СОШ №4 г.Искитима 17000

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ СОШ с.Сосновка 15163

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163

Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163

Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ — ООШ №10 16000

Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163

Учитель (преподаватель) физики МБОУ — ООШ №10 16000

Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163

Учитель (преподаватель) физической культуры МБОУ — ООШ №10 16000

Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ ст.Евсино» 15163

Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ п.Чернореченский» 15163

Учитель (преподаватель) химии МБОУ — ООШ №10 16000

Учитель (преподаватель) химии МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163

Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163

Фармацевт ООО «Верона» 25000

Фармацевт ООО «Верона» 25000

Фармацевт ООО Мелодия здоровья 5 37000

Фельдшер-лаборант ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 25000

Фельдшер-лаборант ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000

Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000

Фельдшер ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000

Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000

Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО «ЛДСК» 30000

Фрезеровщик ФГУП «Опытный завод» 30000

Фрезеровщик 3 разряда-5 разряда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000

Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда ООО «Искитиммаш» 20000

Швея ИП Першин А.П. 18000

Швея ИП Крючков Н.П. 20000

Швея ООО » Лидер» 15163

Швея ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000

Швея ООО ПФ «СпецСиб» 18000

Швея ИП Кутлина Елена Владимировна 15163

Швея ИП Первухин М.И. 15163

Швея ИП Корбатова Л.А. 18000

Швея ООО Лимонти 25000

Шлифовщик 5 разряда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 16700

Штукатур ООО «Мой Дом» 16000

Штукатур ООО «Бастет» 22000

Штукатур 4 разряда АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800

Экономист ООО «ЛДСК» 22000

Экономист ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000

Экономист ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 18000

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности ООО «ЛДСК» 20000

Эксперт администрация Искитимского района НСО 18000

Электрик участка ООО «ЖЭУ1» 15163

Электрик участка ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000

Электрик участка ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 20000

Электрогазосварщик ИП Степанов Е.С. 40000

Электрогазосварщик ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 40000

Электрогазосварщик ООО «СибТЭК» 25000

Электрогазосварщик МУП ИР «Южное» 21996

Электрогазосварщик ООО «ЖЭУ1» 16000

Электрогазосварщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000

Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 21000

Электрогазосварщик 5 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 23000

Электромеханик ООО «Искитиммаш» 20000

Электромонтер оперативно-выездной бригады АО «РЭС» 30000

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО «Маджеста» 21000

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда ФГУП «Охрана» Росгвардии 25000

Электромонтер по испытаниям и измерениям АО «РЭС» 20000

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций ООО «СИБГРАД» 20000

Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда ООО «Водоканал» 21800

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Теплосервис 18000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Новосибирская птицефабрика» 25000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО УК ЖКХ «Ложок» 16000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Агрофирма «Лебедевская» 20000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «СибТЭК» 24000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Завод керамических изделий Универсал 25000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Искитимский завод строительных материалов-1 25000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО ПК «Кристалл» 25000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 25000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «ЖБИ-5» 22000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 18000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «ЭПМ-НовЭЗ» 22000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда ООО «Риал» 16200

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда ООО «Водоканал» 20380

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 20880

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда АО «Искитимцемент» 27600

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда АО «Искитимцемент» 31100

Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 3 разряда-4 разряда ОАО «Искитимизвесть» 23000

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 25000

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 22000

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 20000

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах ООО «Технощит» 20000

Электросварщик ручной сварки АО «Полевод» 15163

Электросварщик ручной сварки 3 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 22000

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования ООО А/Ф ПродКомСиб 27000

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда-6 разряда ОАО «Искитимизвесть» 35000

Энергетик ООО «Искитимский завод строительных материалов» 16000

Энергетик АО «Искитимцемент» 36450

Юрисконсульт ООО Евсинский КХП 43000

Юрисконсульт (средней квалификации) 4 категории (класса) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 20000