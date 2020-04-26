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Консервы, макароны и сгущенка: Получат сухпайки ученики из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалиды 29 и 30 апреля в школах Бердска

17:54 26.04.2020, Марина Волкова/Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Продуктовые наборы выдадут 3000 деток. Родителям нужно подойти в свою школу с паспортом.

Консервы, макароны и сгущенка: Получат сухпайки ученики из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалиды 29 и 30 апреля в школах Бердска
Жанна Тузова рассказала о сухих пайках для школьников Бердска

Сегодня, 24 апреля, начальник управления образования и молодежной политике Бердска Жанна Тузова рассказала, кто из школьников получит сухие пайки в Бердске.

Продуктовые наборы за период с 6 по 30 апреля получат дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. Всего сухпайки получат 3 000 детей в Бердске.

Сумма сухпайка рассчитывается из тех, денег, которые выделялись на питание этим детям в день. Малообеспеченным и многодетным — 45 рублей, а детям с ОВЗ до 10 лет — 123 рубля, старше 10 лет — 140 рублей в день.

Забрать свои продуктовые наборы можно только 29 и 30 апреля в своих школах. Родителям при себе нужно иметь паспорт.

— Утвержден примерный состав продуктовых наборов для обеспечения питанием отдельных категорий детей. Крупы, макаронные изделия, консервы рыбные и мясные, сгущенное молоко, чай, какао порошок, вафли, печенье, соки, — рассказала Жанна Тузова сегодня, 24 апреля.

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Хорошие продуктовые наборы?

аноним, 24 апреля 2020 10:40
А разве не все дети должны получать бесплатное питание?
Витамины, 24 апреля 2020 10:59
Вместо соков лучше бы яблоки дали детям, конечно. Но соки легче хранить, это понятно
Аноним, 24 апреля 2020 16:05
выб еще через полгода вспомнили о детях
Николай, 25 апреля 2020 13:23
Вот эта Жанна Тузова лучше бы деньги перечислила на карточки, чтобы родители сами определились, что покупать. Некоторым предложенный это набор продуктов не подходит. Не надо было бы задествовать фасофщиков, разносчиков и других задействованых лиц, которые сами могут быть переносчиками вирусов. Когда наблюдаешь за её решениями, удивляешься.
Аноним, 25 апреля 2020 15:32
Полностью согласна. Но при раздаче деньгами пропадает возможность пилить)) И здесь Тузова не принимает решение, берите выше
Аноним, 25 апреля 2020 15:46
Прозорливый Вы наш (Бердский), а подумать, прежде чем писать? Наверное это сама Тузова придумала-раздавать продуктовые наборы...
Аноним, 25 апреля 2020 18:01
Ваше сообщение наглядно демонстрирует правоту Вашего командира:)))
Аноним, 26 апреля 2020 18:43
Не подходит...отдай тому кому подойдёт
Аноним, 25 апреля 2020 14:18
Зато Николай куда не ткни, все знает, все умеет. В любой теме. Лучше всех. Что же вы такой умница сидите в тениВам впору городом управлять. Или страной.
Николай, 25 апреля 2020 17:21
Мой командир мне как-то сказал, что ему не нужны умные подчинённые, потому что ему скажешь"Принеси стул." Он:"Кому? Зачем? Может не нужно?" Это он вместо того, чтобы тупо выполнить приказ!
Николай, 26 апреля 2020 13:52
Утвержден примерный состав продуктовых наборов для обеспечения питанием отдельных категорий детей. Крупы, макаронные изделия, консервы рыбные и мясные, сгущенное молоко, чай, какао порошок, вафли, печенье, соки, — рассказала Жанна Тузова.

Интересно, кто утвердил для детей продукты, не относящиеся к здоровой пище. Жане Тузовой надо называть этих людей, которые не понимают, что дети не случайно входят в льготную категорию, должны быть окружены особой заботой. Например"Губернатор Травников или мэр Евгений Шестерин утвердил этот перечень продуктов". У нас в полку один капитан на учениях питался консервами на учениях, не ходил на ПХД, где солдатский паёк разрабатывали институты, через 2 года у него образовалась язва желудка. У меня внучки в школе не едят, так как им объяснили, что сосиски, лапша-это вредно!
Аноним, 26 апреля 2020 21:13
Уважаемый безграмотный вояка,пусть внучки не врут.В школе можно питаться по выбору,и не только лапшой и сосисками.Там еще есть и каши и супы и котлеты.Питание разнообразное
Аноним, 26 апреля 2020 20:07
Ну во-первых ,эти пайки получат дети из малообеспеченных семей,которые в школе питаются бесплатно.А тут видите ли не то им будут выдавать.Вывод один,значит все не так плохо и справки,которые предоставлялись в школу-липовые
Аноним, 26 апреля 2020 21:39
все многодетные тоже питались бесплатно и получат пайки - это от дохода не зависело
Аноним, 26 апреля 2020 22:30
обязательно проверьте сроки годности

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