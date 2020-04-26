Консервы, макароны и сгущенка: Получат сухпайки ученики из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалиды 29 и 30 апреля в школах Бердска

Продуктовые наборы выдадут 3000 деток. Родителям нужно подойти в свою школу с паспортом.

Жанна Тузова рассказала о сухих пайках для школьников Бердска

Сегодня, 24 апреля, начальник управления образования и молодежной политике Бердска Жанна Тузова рассказала, кто из школьников получит сухие пайки в Бердске.

Продуктовые наборы за период с 6 по 30 апреля получат дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. Всего сухпайки получат 3 000 детей в Бердске.

Сумма сухпайка рассчитывается из тех, денег, которые выделялись на питание этим детям в день. Малообеспеченным и многодетным — 45 рублей, а детям с ОВЗ до 10 лет — 123 рубля, старше 10 лет — 140 рублей в день.

Забрать свои продуктовые наборы можно только 29 и 30 апреля в своих школах. Родителям при себе нужно иметь паспорт.

— Утвержден примерный состав продуктовых наборов для обеспечения питанием отдельных категорий детей. Крупы, макаронные изделия, консервы рыбные и мясные, сгущенное молоко, чай, какао порошок, вафли, печенье, соки, — рассказала Жанна Тузова сегодня, 24 апреля.

Автор видео Елена Белоусова

