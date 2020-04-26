Консервы, макароны и сгущенка: Получат сухпайки ученики из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалиды 29 и 30 апреля в школах Бердска

Сегодня, 24 апреля, начальник управления образования и молодежной политике Бердска Жанна Тузова рассказала, кто из школьников получит сухие пайки в Бердске.
Продуктовые наборы за период с 6 по 30 апреля получат дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. Всего сухпайки получат 3 000 детей в Бердске.
Сумма сухпайка рассчитывается из тех, денег, которые выделялись на питание этим детям в день. Малообеспеченным и многодетным — 45 рублей, а детям с ОВЗ до 10 лет — 123 рубля, старше 10 лет — 140 рублей в день.
Забрать свои продуктовые наборы можно только 29 и 30 апреля в своих школах. Родителям при себе нужно иметь паспорт.
— Утвержден примерный состав продуктовых наборов для обеспечения питанием отдельных категорий детей. Крупы, макаронные изделия, консервы рыбные и мясные, сгущенное молоко, чай, какао порошок, вафли, печенье, соки, — рассказала Жанна Тузова сегодня, 24 апреля.
Автор видео Елена Белоусова
Интересно, кто утвердил для детей продукты, не относящиеся к здоровой пище. Жане Тузовой надо называть этих людей, которые не понимают, что дети не случайно входят в льготную категорию, должны быть окружены особой заботой. Например"Губернатор Травников или мэр Евгений Шестерин утвердил этот перечень продуктов". У нас в полку один капитан на учениях питался консервами на учениях, не ходил на ПХД, где солдатский паёк разрабатывали институты, через 2 года у него образовалась язва желудка. У меня внучки в школе не едят, так как им объяснили, что сосиски, лапша-это вредно!