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Вывел на субботник в разгар эпидемии коронавируса 2,5 млн жителей Белоруссии президент Лукашенко

15:41 26.04.2020 Фото: Скриншот с видео НТВ
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Глава государства взял с собой белого шпица и отправился сажать сосны в парк «Припятский», который расположен в чернобыльской зоне. Туда он приезжает каждый раз в годовщину аварии на АЭС. От COVID-19 скончалось 67 белорусов.

Вывел на субботник в разгар эпидемии коронавируса 2,5 млн жителей Белоруссии президент Лукашенко
Лукашенко вывел белорусов на субботник в разгар эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса еще не повод отменять субботник — так решил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава государства взял с собой белого шпица и отправился сажать сосны в парк «Припятский», который расположен в чернобыльской зоне. Туда он приезжает каждый раз в годовщину аварии на АЭС.

В Белоруссии почти 2,5 млн человек вышли на республиканский субботник, который прошел во всех уголках страны: в парках, во дворах и школах. Трудились семьями и трудовыми коллективами. Студенты и министры сажали деревья, благоустраивали территорию, приводили в порядок памятники, передает НТВ.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ: «Настроение прекрасное, весеннее, рабочее, делаем патриотическое дело».

В республике — 9590 инфицированных. Количество умерших выросло до 67.

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