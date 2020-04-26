Вывел на субботник в разгар эпидемии коронавируса 2,5 млн жителей Белоруссии президент Лукашенко

Эпидемия коронавируса еще не повод отменять субботник — так решил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава государства взял с собой белого шпица и отправился сажать сосны в парк «Припятский», который расположен в чернобыльской зоне. Туда он приезжает каждый раз в годовщину аварии на АЭС.
В Белоруссии почти 2,5 млн человек вышли на республиканский субботник, который прошел во всех уголках страны: в парках, во дворах и школах. Трудились семьями и трудовыми коллективами. Студенты и министры сажали деревья, благоустраивали территорию, приводили в порядок памятники, передает НТВ.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ: «Настроение прекрасное, весеннее, рабочее, делаем патриотическое дело».
В республике — 9590 инфицированных. Количество умерших выросло до 67.