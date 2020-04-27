По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается малооблачно, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер южный днём 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7°C, местами до -3°C, днем +18, +23°C.
Погода в Бердске: Южный ветер и +23 днем при -3 ночью 27 апреля
09:00 27.04.2020
Ветер южный днём 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7° С.
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