Погода в Бердске: Южный ветер и +23 днем при -3 ночью 27 апреля

На улице теплеет

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается малооблачно, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер южный днём 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7°C, местами до -3°C, днем +18, +23°C.