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Погода в Бердске: Южный ветер и +23 днем при -3 ночью 27 апреля

09:00 27.04.2020 Фото: pexels.com
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Ветер южный днём 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7° С.

Погода в Бердске: Южный ветер и +23 днем при 3 ночью 27 апреля
На улице теплеет

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается малооблачно, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер южный днём 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7°C, местами до -3°C, днем +18, +23°C.

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