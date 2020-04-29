Голодные пойдут на преступления: РПЦ пожаловалась на задержание кормивших бомжей на Курском вокзале православных волонтеров

Синодальный отдел по благотворительности призывает провести проверку правомерности действий сотрудников полиции при задержании волонтеров. Патриарахат беспокоит жизнь бездомных во время пропускного режима в Москве.

Некоторых бездомных вполне устраивает их образ жизни

В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению обеспокоены задержанием православных волонтеров, которые кормили бездомных 23 апреля 2020 года в сквере возле Курского вокзала в Москве.

«Это очень тревожная ситуация. Волонтеры, которые помогают бездомным не умереть с голоду, которые соблюдают все положенные по закону правила и санитарные предписания, имеют на руках пропуска, задерживаются полицией и им грозят штрафы. Это неправильно, — прокомментировала руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Ирина Мешкова. — Сейчас для бездомных жизнь на улице стала вопросом жизни и смерти. Поток голодных людей в «Ангар спасения» службы «Милосердие» увеличился в три раза из-за того, что многие точки кормления закрыты. Оставшиеся НКО и волонтеры не могут просто забыть о бездомных, сделать вид, что их нет, и прекратить помогать. Полиция выполняет свою работу, но, исходя из драматизма ситуации, сейчас важнее всем объединиться. Полиция могла бы помогать НКО и волонтерам, следя за порядком и безопасностью во время кормления бездомных. Если оно прекратится, то тогда бездомным совсем негде будет есть, и велика вероятность роста действительно противоправных действий со стороны голодных людей».

Вечером 23 апреля полиция прервала кормление бездомных у сквера возле Курского вокзала, сотрудники полиции задержали волонтеров, предъявили обвинения в нарушении режима самоизоляции и составили протоколы об административном правонарушении. В сквере, по оценкам волонтеров, находилось свыше 200 человек: добровольцы православной организации «Курский вокзал. Бездомные, дети» вместе с волонтерами православного храма Воскресения Словущего обеспечивали соблюдение необходимой дистанции между бездомными в очереди за едой, перед получением еды волонтеры обрабатывали руки каждому бездомному антисептиком. Волонтеры работали в масках и перчатках, у всех были пропуска.

«Ситуация с задержанием волонтеров требует широкого общественного обсуждения. Мы надеемся, что московские власти найдут устраивающую всех модель сотрудничества НКО и города для помощи нуждающимся людям», — добавила Ирина Мешкова.

В Синодальном отделе по благотворительности отмечают, что в ближайшее время направят официальный запрос вице-мэру Москвы Анастасии Раковой с просьбой провести проверку в связи с задержанием волонтеров и определить в Москве конкретные точки, где общественные и религиозные организации могли бы беспрепятственно выдавать еду и оказывать медико-социальную помощь бездомным.