29.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Голодные пойдут на преступления: РПЦ пожаловалась на задержание кормивших бомжей на Курском вокзале православных волонтеров

21:11 29.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Синодальный отдел по благотворительности призывает провести проверку правомерности действий сотрудников полиции при задержании волонтеров. Патриарахат беспокоит жизнь бездомных во время пропускного режима в Москве.

Голодные пойдут на преступления: РПЦ пожаловалась на задержание кормивших бомжей на Курском вокзале православных волонтеров
Некоторых бездомных вполне устраивает их образ жизни

В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению обеспокоены задержанием православных волонтеров, которые кормили бездомных 23 апреля 2020 года в сквере возле Курского вокзала в Москве.

«Это очень тревожная ситуация. Волонтеры, которые помогают бездомным не умереть с голоду, которые соблюдают все положенные по закону правила и санитарные предписания, имеют на руках пропуска, задерживаются полицией и им грозят штрафы. Это неправильно, — прокомментировала руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Ирина Мешкова. — Сейчас для бездомных жизнь на улице стала вопросом жизни и смерти. Поток голодных людей в «Ангар спасения» службы «Милосердие» увеличился в три раза из-за того, что многие точки кормления закрыты. Оставшиеся НКО и волонтеры не могут просто забыть о бездомных, сделать вид, что их нет, и прекратить помогать. Полиция выполняет свою работу, но, исходя из драматизма ситуации, сейчас важнее всем объединиться. Полиция могла бы помогать НКО и волонтерам, следя за порядком и безопасностью во время кормления бездомных. Если оно прекратится, то тогда бездомным совсем негде будет есть, и велика вероятность роста действительно противоправных действий со стороны голодных людей».

Вечером 23 апреля полиция прервала кормление бездомных у сквера возле Курского вокзала, сотрудники полиции задержали волонтеров, предъявили обвинения в нарушении режима самоизоляции и составили протоколы об административном правонарушении. В сквере, по оценкам волонтеров, находилось свыше 200 человек: добровольцы православной организации «Курский вокзал. Бездомные, дети» вместе с волонтерами православного храма Воскресения Словущего обеспечивали соблюдение необходимой дистанции между бездомными в очереди за едой, перед получением еды волонтеры обрабатывали руки каждому бездомному антисептиком. Волонтеры работали в масках и перчатках, у всех были пропуска.

«Ситуация с задержанием волонтеров требует широкого общественного обсуждения. Мы надеемся, что московские власти найдут устраивающую всех модель сотрудничества НКО и города для помощи нуждающимся людям», — добавила Ирина Мешкова.

В Синодальном отделе по благотворительности отмечают, что в ближайшее время направят официальный запрос вице-мэру Москвы Анастасии Раковой с просьбой провести проверку в связи с задержанием волонтеров и определить в Москве конкретные точки, где общественные и религиозные организации могли бы беспрепятственно выдавать еду и оказывать медико-социальную помощь бездомным.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Бомжей нужно подкармливать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вышло на плато заболеваемости коронавирусом Подмосковье. Скоро эпидемия пойдет на спад
22:22 29-04-2020
Вышло на плато заболеваемости коронавирусом Подмосковье. Скоро эпидемия пойдет на спад
Бросила на три дня без еды в неотапливаемом доме двух маленьких детей мать в Кировской области 1
22:15 29-04-2020
Бросила на три дня без еды в неотапливаемом доме двух маленьких детей мать в Кировской области
БердскВылечились от коронавируса 15 человек за сутки на вечер 29 апреля в Новосибирской области. Всего выявили 436 случаев заражения COVIF-19 в регионе
22:06 29-04-2020
Вылечились от коронавируса 15 человек за сутки на вечер 29 апреля в Новосибирской области. Всего выявили 436 случаев заражения COVIF-19 в регионе
Исчез полковник-миллиардер Захарченко в СИЗО «Матросская Тишина»
21:56 29-04-2020
Исчез полковник-миллиардер Захарченко в СИЗО «Матросская Тишина»
Бердск75 дней до Победы: Я пока жив и здоров. Дальше не знаю, что будет
21:48 29-04-2020
75 дней до Победы: Я пока жив и здоров. Дальше не знаю, что будет
Бессимптомным носителям COVID-19 лечение не требуется, заявил Минздрав
21:42 29-04-2020
Бессимптомным носителям COVID-19 лечение не требуется, заявил Минздрав
Заподозрили в двойном гражданстве сенатора Мизулину. СК начал проверку 1
21:35 29-04-2020
Заподозрили в двойном гражданстве сенатора Мизулину. СК начал проверку
БердскНарушают масочный режим в Бердске: в общественном транспорте и на остановках в пандемию COVID-19 единицы надевают маски 5
21:31 29-04-2020
Нарушают масочный режим в Бердске: в общественном транспорте и на остановках в пандемию COVID-19 единицы надевают маски
Покупает китайские одноразовые маски по 425 рублей за штуку бюджет Саратовской области. Сумма контракта 43 млн рублей 1
21:22 29-04-2020
Покупает китайские одноразовые маски по 425 рублей за штуку бюджет Саратовской области. Сумма контракта 43 млн рублей
Голодные пойдут на преступления: РПЦ пожаловалась на задержание кормивших бомжей на Курском вокзале православных волонтеров
21:11 29-04-2020
Голодные пойдут на преступления: РПЦ пожаловалась на задержание кормивших бомжей на Курском вокзале православных волонтеров