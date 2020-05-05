Скандал: Опровергли слухи о брошенных больных с коронавирусом в госпитале ветеранов войн Новосибирска

Пациентка, записавшая видеообращение, и ее родственники в течение нескольких дней требовали отпустить женщину домой, несмотря на положительные результаты тестов, или допустить в ее палату членов семьи. Получив отказ, они пообещали отомстить.

Официальный комментарий о ситуации в госпитале ветеранов войн: всех зараженных коронавирусом лечат

Информация, опубликованная в социальных сетях, о том, что пациенты с коронавирусной инфекцией не получают медицинскую помощь не соответствует действительности, сообщили сегодня, 5 мая, в минздраве Новосибирской области.

В филиале госпиталя ветеранов войн №2 на Лесном шоссе, 9 в Новосибирске находятся пациенты с коронавирусной инфекцией, не требующие специфического лечения: те, у кого болезнь протекает бессимптомно. Также в госпиталь переводят пациентов из инфекционных стационаров после получения первого отрицательного результата теста на коронавирус. За ними наблюдают медики, в том числе ежедневно проводят термометрию. Трижды в неделю пациентов госпиталя осматривают и консультируют инфекционисты и эпидемиологи.

В целях обеспечения общественной безопасности в Новосибирской области пациентов с коронавирусной инфекцией выписывают только после получения двух подряд отрицательных тестов на COVID-19 с разницей в 24 часа.

До тех пор, пока в предназначенных для этого медицинских учреждениях региона достаточно мест для изоляции бессимптомных пациентов и пациентов с легким течением заболевания, порядок госпитализации меняться не будет. Министерство здравоохранения Новосибирской области считает в условиях сдерживания распространения коронавирусной инфекции амбулаторное наблюдение за такими пациентами менее безопасным, чем наблюдение в условиях стационара.

Информация о том, что пациенты, которые находятся в госпитале, не получают медицинскую помощь не соответствует действительности. При обострении хронических заболеваний пациенты получают необходимое лечение. В госпитале работают неврологи и терапевты высшей категории. Также для консультации приглашают врачей других специальностей.

Пациентка, записавшая видеообращение, и ее родственники в течение нескольких дней требовали отпустить женщину домой, несмотря на положительные результаты тестов, или допустить в ее палату членов семьи. Получив отказ, они пообещали отомстить и устроить скандал.