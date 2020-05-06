Детские пособия в 5000 рублей: Кому положены выплаты на детей в карантин от Путина?

Уровень дохода родителей при назначении выплат учитываться не будет, деньги смогут получить абсолютно все семьи, имеющие право на материнский капитал независимо от того, использовали они его уже или нет.

При этом у детей должно быть российское гражданство

В апреле, мае и июне россияне могут получить дополнительные выплаты на детей в возрасте до трёх лет. Такая мера поддержки в связи с пандемией коронавируса предусмотрена в указе Президента России Владимира Путина от 7 апреля, пишет ПГ.

В соответствии с указом главы государства, «карантинные» доплаты положены семьям: с двумя и более детьми — на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет; с одним ребёнком — если он появился на свет с 1 января по 1 июля 2020 года. При этом у детей должно быть российское гражданство. 28 апреля Владимир Путин на совещании с губернаторами пообещал проработать предложение главы Севастополя о расширении выплат на семьи с детьми, которые родились с апреля по декабрь 2017 года

Предполагается, что с апреля по июнь семьям будут выплачивать по пять тысяч рублей каждый месяц. Если же семья за это время не успеет подать заявление и, соответственно, не получит выплаты, то обратиться за ними можно и позднее, вплоть до 1 октября. В этом случае родителям начислят единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.

Уровень дохода родителей при назначении выплат учитываться не будет, деньги смогут получить абсолютно все семьи, имеющие право на материнский капитал независимо от того, использовали они его уже или нет.

Деньги выплачивает Пенсионный фонд. Для получения выплаты нужно подать заявление в территориальное отделение ведомства, сделать это можно и онлайн — через портал госуслуги.