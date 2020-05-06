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Детские пособия в 5000 рублей: Кому положены выплаты на детей в карантин от Путина?

12:24 06.05.2020 Фото: pexels.com
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Уровень дохода родителей при назначении выплат учитываться не будет, деньги смогут получить абсолютно все семьи, имеющие право на материнский капитал независимо от того, использовали они его уже или нет.

Детские пособия в 5000 рублей: Кому положены выплаты на детей в карантин от Путина?
При этом у детей должно быть российское гражданство
Сюжет: Все пособия Путина
Детские пособия в 5000 рублей: Кому положены выплаты на детей в карантин от Путина?

Детские пособия в 5000 рублей: Кому положены выплаты на детей в карантин от Путина?Получить материнский капитал можно за 10 дней вместо 30 дней с 1 мая 2020 года в ПФР Бердска, Новосибирска и РоссииЕщё 44 новостейСюжет: Все детские пособия и маткапиталДетские пособия в 5000 рублей: Кому положены выплаты на детей в карантин от Путина?Получить материнский капитал можно за 10 дней вместо 30 дней с 1 мая 2020 года в ПФР Бердска, Новосибирска и РоссииЕщё 153 новостей

В апреле, мае и июне россияне могут получить дополнительные выплаты на детей в возрасте до трёх лет. Такая мера поддержки в связи с пандемией коронавируса предусмотрена в указе Президента России Владимира Путина от 7 апреля, пишет ПГ.

В соответствии с указом главы государства, «карантинные» доплаты положены семьям: с двумя и более детьми — на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет; с одним ребёнком — если он появился на свет с 1 января по 1 июля 2020 года. При этом у детей должно быть российское гражданство. 28 апреля Владимир Путин на совещании с губернаторами пообещал проработать предложение главы Севастополя о расширении выплат на семьи с детьми, которые родились с апреля по декабрь 2017 года

Предполагается, что с апреля по июнь семьям будут выплачивать по пять тысяч рублей каждый месяц. Если же семья за это время не успеет подать заявление и, соответственно, не получит выплаты, то обратиться за ними можно и позднее, вплоть до 1 октября. В этом случае родителям начислят единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.

Уровень дохода родителей при назначении выплат учитываться не будет, деньги смогут получить абсолютно все семьи, имеющие право на материнский капитал независимо от того, использовали они его уже или нет.

Деньги выплачивает Пенсионный фонд. Для получения выплаты нужно подать заявление в территориальное отделение ведомства, сделать это можно и онлайн — через портал госуслуги.

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