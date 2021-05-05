Выплату в 10 000 рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет начислят до 17 августа 2021. Новые указания Мишустина

Выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет должны осуществить до 17 августа. Также помощь предоставят беременным женщинам и нуждающимся семьям, сообщает пресс-служба кабмина.
Распоряжение о реализации Послания президента России Федеральному собранию дал премьер-министр Михаил Мишустин.
- Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства - Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России - должны направить в кабмин до 17 августа, - отметили в ведомстве.
Уточним, что профильные ведомства до 1 июля должны решить вопрос о полной оплате больничных родителям детей до семи лет. Помимо этого, в Минфин и Минтруде до 10 июня разработают целостную систему мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.
Также поднимутся вопросы о модернизации здравоохранения, поддержке туристической отрасли в стране, предоставлении госуслуг и обеспечении финансовой устойчивости бюджетов регионов. Всего правительственный перечень поручений насчитывает 58 пунктов.
Напомним, что президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 21 апреля.