Выплату в 10 000 рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет начислят до 17 августа 2021. Новые указания Мишустина
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Выплату в 10 000 рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет начислят до 17 августа 2021. Новые указания Мишустина

4:19:035/5/2021Фото: flickr.com
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Также в правительстве ожидают доклад о предоставлении помощи неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам.

Всего в правительственном перечне поручений значится 58 пунктов
Сюжет: Все пособия Путина
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Выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет должны осуществить до 17 августа. Также помощь предоставят беременным женщинам и нуждающимся семьям, сообщает пресс-служба кабмина.

Распоряжение о реализации Послания президента России Федеральному собранию дал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства - Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России - должны направить в кабмин до 17 августа, - отметили в ведомстве.

Уточним, что профильные ведомства до 1 июля должны решить вопрос о полной оплате больничных родителям детей до семи лет. Помимо этого, в Минфин и Минтруде до 10 июня разработают целостную систему мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

Также поднимутся вопросы о модернизации здравоохранения, поддержке туристической отрасли в стране, предоставлении госуслуг и обеспечении финансовой устойчивости бюджетов регионов. Всего правительственный перечень поручений насчитывает 58 пунктов.

Напомним, что президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 21 апреля.

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