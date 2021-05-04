Все новые выплаты семьям 2021: Какие изменения внес Путин 2 мая по пособиям в 10 000 и 5650 рублей
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Все новые выплаты семьям 2021: Какие изменения внес Путин 2 мая по пособиям в 10 000 и 5650 рублей

1:19:125/4/2021,Анастасия СолодковаФото: pexels.com
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Президент поручил поддержать материально бедные семьи с детьми, а также беременных россиянок. Сколько денег будут получать одинокие родители в Москве, Сибири и других регионах и когда дадут 10 000 рублей школьникам.

Ради снижения числа бедных семей с детьми в России назначил новые выплаты Путин
Сюжет: Все пособия Путина
Новое пособие в 5650 рублей на детей от 8 до 17 лет выплатят неполным семьям в России

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Владимир Путин через 10 дней после оглашения послания Федеральному собранию дал поручения правительству выдать заявленные новые выплаты и отчитаться по каждой из них в конкретные сроки. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля 2 мая 2021 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в своем послании президент отдельно остановился на материальной помощи семьям с детьми и беременным женщинам. По словам главы государства, новые меры поддержки должны сократить число бедных семей в России.

Более того, Путин поручил кабинету министров до 1 июля 2021 разработать подходы «к созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей». Ответственным за исполнение поручений по новым выплатам президент назначил главу правительства Михаила Мишустина.

Выплаты беременным

Первым в списке президентских поручений значатся выплаты с 1 июля беременным женщинам, находящимся в сложном финансовом положении. Ежемесячное пособие в размере 50% прожиточного минимума в регионе, предусмотренного для трудоспособного населения, будут выплачивать россиянкам, срок беременности которых превышает 6 недель. Женщины в обязательном порядке должны встать на учет в больнице по беременности в ранние сроки. Условием ежемесячной выплаты является бедность семьи — если размер среднедушевого дохода не превышает величину регионального прожиточного минимума.

О том, как исполняется это поручение — по выплатам беременным, Путин обязал доложить ему в срок до 15 сентября 2021 года. Эта же дата установлена правительству и для отчета об исполнении поручения о выплатах одиноким родителям.

Справка

Согласно постановлению губернатора Новосибирской области, прожиточный минимум на 2021 год установлен в регионе для трудоспособных граждан в размере 13 054 рубля в месяц (в среднем на душу населения 12 284 рубля, для пенсионеров — 10 378, для детей — 12 729 рублей). Таким образом, беременная женщина, живущая в Новосибирской области и подходящая под условия президентских выплат, может рассчитывать на получение каждый месяц 6527 рублей, начиная с 1 июля 2021 года.

В разных регионах будут разные суммы, ходя средняя цифра половины прожиточного минимума по России составила 5650 рулей. Например, в Москве величина для трудоспособного населения равна 20 589 рублей, а на детей – 15 582 рубля. В Приморском крае трудоспособным установлен минимум в 14 779 рублей, для детей - 15 409 рублей. В Чечне цифры существенно отличаются: для трудоспособного населения прожиточный минимум в 2021 составляет 11 572 рубля, для детей - 11 294 рубля.

Региональный минимум на ребенка учитывается при определении суммы выплаты одиноким родителям

Выплаты одиноким родителям

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в послании Федеральному собранию президент объявил о выплате пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Но не всем, а тоже с определенными требованиями к получателям. Речь идет о ежемесячных выплатах детям, которые воспитываются в неполных семьях. Если ребенок проживает с единственным родителем, ему положено пособие в размере половины прожиточного минимума, установленного в регионе на детей. В Новосибирской области такая выплата составит 6364 рубля в месяц.

Особо указано в президентском поручении, что право на новые выплаты имеют также те родители, которые не получают алименты, несмотря на положительное решение суда. Кроме того новое пособие полагается малоимущим семьям с одним родителем, официально признанными нуждающимися даже после получения алиментов.

"Десятка" школьникам

Наиболее массовые выплаты россиянам произойдут по третьему поручению Владимира Путина, которое касается школьников. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава государства объявил о единовременном пособии в размере 10 000 рублей, которое предназначено для подготовки детей к новому учебному году. По поручению главы государства его должны выплатить родителям в августе. А до 1 сентября кабмин уже обязан отчитаться о предоставлении выплат всем.

Президент конкретизировал возраст детей, на кого распространяется это разовое пособие - семьям, имеющим детей от 6 до 18 лет. Правительство обязано предусмотреть для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты. Кроме того, «десятку» получат семьи, где ребенок 1 сентября 2021 года пойдет в первый класс. Последние в списке — ученики, которые в новом учебном году будут учиться в выпускном 11-м классе.

Напомним, что похожие выплаты на детей от Путина выплачивали летом 2020 года. В июне семьи с детьми в возрасте до 16 лет получили по 10 000 рублей. В июле выплата повторилась. Россияне ждали третье пособие в августе для подготовки детей к школе и возмущались, считая несправедливым, что без денег остались дети от 16 до 18 лет. Но «исправили» через год — в августе 2021-го.

Как и в прошлом году, родителям школьников придется подавать заявление на портале госуслуг. После чего деньги поступят на банковскую карту. На 4 мая 2021 года на госуслугах пока нет специальных окон для подачи заявок на новые выплаты, инициированные президентом Путиным. Но время еще есть, поскольку они стартуют с 1 июля.

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