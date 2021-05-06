Заявление на 10 000 и 5650 на Госуслугах: можно ли писать после приказа Мишустина от 5 мая 2021 года о новых выплатах

Все ближе и ближе дата подачи заявления на путинские выплаты-2021. Почему? Во-первых, президент 2 мая дал распоряжения правительству в рамках поручений Федеральному собранию:
Правительству Российской Федерации обеспечить:
-предоставление с 1 июля 2021 г. ежемесячной выплаты детям в возрасте от 8 до 17 лет в размере 1/2 величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте Российской Федерации, которые проживают в семьях с единственным родителем или семьях, имеющих в соответствии с судебным решением право на получение алиментов и не получающих их, в случае если такие семьи признаны нуждающимися или остаются таковыми после получения алиментов.
- предоставление в августе 2021 г. единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты.
А 5 мая уже сам премьер Михаил Мишустин дал распоряжения министрам, что они доложили о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства – Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России – должны направить в кабмин до 17 августа.
И так, если судить по прошлому году, то в течение нескольких дней на сайте Госуслуг появится окно подачи заявлений на 10 000 рублей каждому школьнику от 6 до 18 лет. Дата поступления на счета – 17 августа.
И на ежемесячной пособие на детей от 8 до 17 лет на каждого ребенка из неполной семьи. Дата начала выплаты – 1 июля 2021 года.
Если у первой выплаты нет никаких дополнительных условий, то у второй в 5650 рублей – есть.
Семья – неполная, то есть одна мама или один папа воспитывает детей. А второй обязан по суду платить алименты, или же родитель умер, или же без вести отсутствует.
Но так же доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума на каждого челна. В расчет берется сумму регионального прожиточного минимума.
Это пособие будет составлять половину прожиточного минимума на детей в регионе. В среднем это 5650 рублей по России.
На 6 мая на сайте Госуслуг пока нет возможности подать заявление, но она все ближе и ближе. Даже может быть и сегодня получится подать? Ждем!