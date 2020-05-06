Заразиться COVID-19 через дверные ручки и деньги могут жители Бердска, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская

Маска защищает вас и окружающих от передачи инфекции как воздушно-капельным, так и бытовым путем

По данным оперативного штаба Бердска на 6 мая в городе под медицинским наблюдением находятся 69 жителей города, из них 12 детей. На сегодняшний день в Бердске 9 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1 пациент выписан.

— Если раньше мы говорили о том, что наиболее опасным был воздушно-капельный путь передачи коронавируса,на современном этапе регистрируется контактно-бытовой путь передачи. Этот путь наиболее сложный. Выполнять основные требования профилактики, необходимо абсолютно всем: детям, взрослым и пожилым людям, — рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сегодня, 6 мая.

Передача коронавируса возможна не только от кашляющего или чихающего больного, но и через предметы быта и поверхности, к которым прикасается множество людей (дверные ручки, лесничные перила, денежные купюры).

Перовое — это самоизоляция. У нас продлен режим самоизоляции, поэтому ограничьте лишние выходы на улицу и контакты с другими жителями в продовольственных магазинах, аптеках, общественном транспорте.

— Когда вы выходите на улицу, посещаете общественные места убедительная просьба — обязательное наличие маски, которая защищает вас и окружающих от передачи инфекции как воздушно-капельным, так и бытовым путем. Кроме масок рекомендуется носить одноразовые перчатки. После того как вы пришли домой их нужно утилизировать. Чаще мойте руки и чаще обрабатывайте все поверхности, с которыми вы соприкасаетесь современными дизсредтсвами, для того, чтобы избежать контактного пути передачи,- советует Алла Николаевна.