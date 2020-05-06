Тайна: место заражения COVID-19 рабочих из компании «Тион» в Бердске не подтвердила главврач ЦГБ Алла Дробинская

Не смогла учтонить, есть ли больные вирусом в компани «ТИОН» и заместитель руководителя штаба по противодействию распространения коронавируса Жанна Шурова. ЦГБ не распространяет данные о заболевших.

Зараженных коронавирусом все больше становится в Бердске

Двое рабочих заразились коронавирусом на производстве систем очистки воздуха «ТИОН» в Бердске. Об этом заявила «Тайга-инфо». Главный врач ЦГБ Алла Дробинская «Курьер. Среда. Бердск» не смогла уточнить, есть ли зараженные в компании.

О двух зараженных в социальных сетях сообщила pr-директор компании Анастасия Гетьман:

— Это не слухи. Правда. Два сотрудника заболели. Оба первые симптомы ОРВИ почувствовали около недели назад. Сразу же перестали ходить на работу и обратились к врачу. Один не был на производстве с 26, другой — с 28 апреля, — написала она 5 мая. — Вчера пришли результаты анализов и их госпитализировали. Тьфу-тьфу, чувствуют себя хорошо (информация проверена поздно вечером вчера). Все мы искренне надеемся, что скоро выздоровят. Производство сейчас закрыто. Заказали дезинфекцию помещений. Вчера на производство приезжали сотрудники „Санитас“, они взяли анализы у всех, кто там находился. Остальных сотрудников сегодня небольшими группами везем в «Санитас», чтобы каждый получил тест на коронавирус.

Главврач ЦГБ Бердска сослалась на врачебную тайу и Роспотребнадзор.

— Эта информация в Роспотребнадзоре. Я не могу вам сказать, это не моя компетенция, — сказала Алла Николаевна 6 мая.

В пресс-службе Роспотребнадзор никто из специалистов не поднимает трубку. Также Алла Дробинская уточнила, что за последние дни ей не приходили данные о новых зараженных коронавирусом. Остается также 9 человек инфицированных в Бердске.

Не смогла учтонить, есть ли больные вирусом в компани «ТИОН» и заместитель руководителя штаба по противодействию распространения коронавируса Жанна Шурова.

— У нас нет такой информации. Данные о заболевших от ЦГБ не распространяются, — отметила Жанна Сергеевна 6 мая.

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться по двум номерам компани. По данным системы «Спарк» компания находится в Бердск, на ул. Зеленая Роща, №7/1. Но по указанным номерам телефонов специалисты не берут трубку ни в Новосибирске ни в Москве.