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Заражен коронавирусом хирург из центральной больницы Искитима. Он болел дома, уточнил главврач ЦГБ Алексей Кайгородов

21:11 07.05.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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На работу хирург больным не ходил, уточнил Алексей Алексеевич. Доктор болел ОРВИ дома, во время обследования выявили COVID-19. Он никуда не ездил, заразился контактным путем.

Заражен коронавирусом хирург из центральной больницы Искитима. Он болел дома, уточнил главврач ЦГБ Алексей Кайгородов
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заражен коронавирусом хирург из центральной больницы Искитима. Он болел дома, уточнил главврач ЦГБ Алексей Кайгородов

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Заражен  COVID-19 хирург из центральной больницы Искитима. Эта информация стала известна сайту «Весь Искитим» сегодня, 7 мая, из собственных источников. Главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов ее подтвердил. При этом подчеркнул, что доктор болел дома, на работу больным не ходил. COVID-19 у него выявили во время обследования. Хирург не летал за пределы России или в Москву, заразился контактным путем.

— Хирург болел дома, больным на работу не выходил. Сейчас он находится на лечении, все контактные лица взяты под наблюдение, — сказал Алексей Алексеевич 7 мая.

При этом отметил, что медработники всегда в зоне риска. Они больше болеют, чем другие, потому что работают с больными людьми. Среди зараженных несколько медиков. Все они сейчас проходят лечение.

Напомним, в Искитиме на 7 мая 7 зараженных COVID-19, в Бердске — 9 человек инфицированы.

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