Заражен коронавирусом хирург из центральной больницы Искитима. Он болел дома, уточнил главврач ЦГБ Алексей Кайгородов

На работу хирург больным не ходил, уточнил Алексей Алексеевич. Доктор болел ОРВИ дома, во время обследования выявили COVID-19. Он никуда не ездил, заразился контактным путем.

Врачи могли заразиться от первого больного COVID-19 медика

Заражен COVID-19 хирург из центральной больницы Искитима. Эта информация стала известна сайту «Весь Искитим» сегодня, 7 мая, из собственных источников. Главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов ее подтвердил. При этом подчеркнул, что доктор болел дома, на работу больным не ходил. COVID-19 у него выявили во время обследования. Хирург не летал за пределы России или в Москву, заразился контактным путем.

— Хирург болел дома, больным на работу не выходил. Сейчас он находится на лечении, все контактные лица взяты под наблюдение, — сказал Алексей Алексеевич 7 мая.

При этом отметил, что медработники всегда в зоне риска. Они больше болеют, чем другие, потому что работают с больными людьми. Среди зараженных несколько медиков. Все они сейчас проходят лечение.

Напомним, в Искитиме на 7 мая 7 зараженных COVID-19, в Бердске — 9 человек инфицированы.