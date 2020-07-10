Когда откроется IKEA в Новосибирске: График открытия магазинов по всей России

Магазины ИКЕА возвращаются к работе. Перед походом в магазин, пожалуйста, ознакомьтесь с представленными ниже правилами безопасного шопинга, графиком открытия магазинов и ответами на часто задаваемые вопросы.
В магазине одновременно может присутствовать ограниченное количество человек. Проверяйте степень загруженности вашего магазина, чтобы избежать очереди.
Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по ношению масок и перчаток, принятые в вашем регионе.
Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.
Услуга планирования в магазине доступна только по предварительной записи.
Все помещения и предметы, с которыми соприкасаются посетители и сотрудники, тщательно дезинфицируются.
Ресторан и бистро остаются временно закрытыми. Магазин Шведские продукты открывается в отдельных регионах. Уточняйте на странице вашего магазина.
Все детские комнаты и игровые зоны остаются временно закрытыми.
Всем сотрудникам ежедневно измеряют температуру и предоставляют маски и перчатки.
Просим вас оплачивать покупки банковскими картами.
График открытия магазинов
Москва
Дизайн-студия ИКЕА Афимолл — Открыто.
ИКЕА Теплый Стан — Открыто.
ИКЕА Сити Ходынское Поле — Открыто.
ИКЕА Сити в ТРЦ «Мозаика» — Открыто.
Дизайн-студия ИКЕА Ботанический сад — Открыто.
ИКЕА Химки — Открыто.
ИКЕА Белая Дача — Открыто.
ИКЕА Парнас — Откроется 13 июля.
ИКЕА Дыбенко — Откроется 13 июля.
Дизайн-студия ТРК Атлантик Сити — Закрыта до дальнейшего уведомления.
Дизайн-студия ТРК Лето — Закрыта до дальнейшего уведомления.
ИКЕА Нижний Новгород — Открыто.
ИКЕА Ростов-на-Дону — Открыто.
ИКЕА Самара — Открыто.
Дизайн-студия Тюмень — Открыто.
ИКЕА Адыгея-Кубань — Закрыт до дальнейшего уведомления.
ИКЕА Екатеринбург — Закрыт до дальнейшего уведомления.
ИКЕА Новосибирск — Закрыт до дальнейшего уведомления.
ИКЕА Казань — Закрыт до дальнейшего уведомления.
ИКЕА Омск — Закрыт до дальнейшего уведомления.
Актуальная информация о работе сервисов
Если срок возврата или действия карты ИКЕА истек в период, когда наши магазины были закрыты или в течение месяца после открытия, мы продлим его до 31 августа 2020 года. Подробности и условия
Для покупателей, которым необходимо совершить срочный возврат, услуга начинает работать с ограничениями во всех магазинах Москвы и Московской области с 1 июня. В магазинах ИКЕА Нижний Новгород, ИКЕА Ростов-на-Дону, ИКЕА Самара и ИКЕА Уфа — с 8 июня.
Услуга планирования в магазине доступна по предварительной записи.
Мы возобновляем услугу сборки и установки мебели во всех регионах России с 1 июля.
Информацию об открытии магазинов мы сообщим дополнительно.
Оформить услугу сборки и установки можно во вновь открывшихся магазинах или дистанционно.
Источник: ikea