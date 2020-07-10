10.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Когда откроется IKEA в Новосибирске: График открытия магазинов по всей России

16:15 10.07.2020 Фото: pexels
0

Перед походом в магазин ознакомьтесь с представленными ниже правилами безопасного шопинга, графиком открытия магазинов и ответами на часто задаваемые вопросы.

Когда откроется IKEA в Новосибирске: График открытия магазинов по всей России
Возвращаетесь и вы – наши гости, по которым мы так соскучились!

Магазины ИКЕА возвращаются к работе. Перед походом в магазин, пожалуйста, ознакомьтесь с представленными ниже правилами безопасного шопинга, графиком открытия магазинов и ответами на часто задаваемые вопросы.

В магазине одновременно может присутствовать ограниченное количество человек. Проверяйте степень загруженности вашего магазина, чтобы избежать очереди.

Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по ношению масок и перчаток, принятые в вашем регионе.

Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Услуга планирования в магазине доступна только по предварительной записи.

Все помещения и предметы, с которыми соприкасаются посетители и сотрудники, тщательно дезинфицируются.

Ресторан и бистро остаются временно закрытыми. Магазин Шведские продукты открывается в отдельных регионах. Уточняйте на странице вашего магазина.

Все детские комнаты и игровые зоны остаются временно закрытыми.

Всем сотрудникам ежедневно измеряют температуру и предоставляют маски и перчатки.

Просим вас оплачивать покупки банковскими картами.

График открытия магазинов

Москва
Дизайн-студия ИКЕА Афимолл — Открыто.
ИКЕА Теплый Стан — Открыто.
ИКЕА Сити Ходынское Поле — Открыто.
ИКЕА Сити в ТРЦ «Мозаика» — Открыто.
Дизайн-студия ИКЕА Ботанический сад — Открыто.
ИКЕА Химки — Открыто.
ИКЕА Белая Дача — Открыто.

Санкт-Петербург
ИКЕА Парнас — Откроется 13 июля.
ИКЕА Дыбенко — Откроется 13 июля.
Дизайн-студия ТРК Атлантик Сити — Закрыта до дальнейшего уведомления.
Дизайн-студия ТРК Лето — Закрыта до дальнейшего уведомления.
ИКЕА Нижний Новгород — Открыто.
ИКЕА Ростов-на-Дону — Открыто.
ИКЕА Самара — Открыто.
ИКЕА Уфа — Открыто.
Дизайн-студия Тюмень — Открыто.
ИКЕА Адыгея-Кубань — Закрыт до дальнейшего уведомления.
ИКЕА Екатеринбург — Закрыт до дальнейшего уведомления.
ИКЕА Новосибирск — Закрыт до дальнейшего уведомления.
ИКЕА Казань — Закрыт до дальнейшего уведомления.
ИКЕА Омск — Закрыт до дальнейшего уведомления.

Актуальная информация о работе сервисов

Если срок возврата или действия карты ИКЕА истек в период, когда наши магазины были закрыты или в течение месяца после открытия, мы продлим его до 31 августа 2020 года. Подробности и условия

Для покупателей, которым необходимо совершить срочный возврат, услуга начинает работать с ограничениями во всех магазинах Москвы и Московской области с 1 июня. В магазинах ИКЕА Нижний Новгород, ИКЕА Ростов-на-Дону, ИКЕА Самара и ИКЕА Уфа — с 8 июня.

Услуга планирования в магазине доступна по предварительной записи.

Мы возобновляем услугу сборки и установки мебели во всех регионах России с 1 июля.
Информацию об открытии магазинов мы сообщим дополнительно.
Оформить услугу сборки и установки можно во вновь открывшихся магазинах или дистанционно.

Источник: ikea

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поедете в ИКЕА в ближайшее время?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

25-летнюю звезду «Папиных дочек» возмутила реакция фанатов на роман с Авербухом
16:53 10-07-2020
25-летнюю звезду «Папиных дочек» возмутила реакция фанатов на роман с Авербухом
Забрать ребенка из семьи только по решению суда разрешат в России
16:45 10-07-2020
Забрать ребенка из семьи только по решению суда разрешат в России
Клип-новинка от Элджея и Моргенштерна за 15 минут набрала около полумиллиона просмотров
16:43 10-07-2020
Клип-новинка от Элджея и Моргенштерна за 15 минут набрала около полумиллиона просмотров
Новый этикет в коронавирус: здороваемся локтями и ногами. Рукопожатите - моветон! 1
16:41 10-07-2020
Новый этикет в коронавирус: здороваемся локтями и ногами. Рукопожатите - моветон!
«Без макияжа»: Пелагея показала старые кадры с дочкой
16:31 10-07-2020
«Без макияжа»: Пелагея показала старые кадры с дочкой
БердскСтавка на мэра-локомотива: список "Единой России" на выборах в заксобрание от Бердска возглавил Евгений Шестернин 2
16:30 10-07-2020
Ставка на мэра-локомотива: список
5 исполняющих желания мистических мест России
16:22 10-07-2020
5 исполняющих желания мистических мест России
Насиловал пациенток-подростков под наркозом врач анестезиолог в Санкт-Петербурге
16:20 10-07-2020
Насиловал пациенток-подростков под наркозом врач анестезиолог в Санкт-Петербурге
БердскИспугают птиц тревожными криками пернатых акустические установки на будущем полигоне ТКО рядом с аэродромом "Бердск-Центральный", заявил застройщик 5
16:17 10-07-2020
Испугают птиц тревожными криками пернатых акустические установки на будущем полигоне ТКО рядом с аэродромом
Когда откроется IKEA в Новосибирске: График открытия магазинов по всей России
16:15 10-07-2020
Когда откроется IKEA в Новосибирске: График открытия магазинов по всей России