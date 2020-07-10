Когда откроется IKEA в Новосибирске: График открытия магазинов по всей России

Перед походом в магазин ознакомьтесь с представленными ниже правилами безопасного шопинга, графиком открытия магазинов и ответами на часто задаваемые вопросы.

Возвращаетесь и вы – наши гости, по которым мы так соскучились!

Магазины ИКЕА возвращаются к работе. Перед походом в магазин, пожалуйста, ознакомьтесь с представленными ниже правилами безопасного шопинга, графиком открытия магазинов и ответами на часто задаваемые вопросы.

В магазине одновременно может присутствовать ограниченное количество человек. Проверяйте степень загруженности вашего магазина, чтобы избежать очереди.

Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по ношению масок и перчаток, принятые в вашем регионе.

Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Услуга планирования в магазине доступна только по предварительной записи.

Все помещения и предметы, с которыми соприкасаются посетители и сотрудники, тщательно дезинфицируются.

Ресторан и бистро остаются временно закрытыми. Магазин Шведские продукты открывается в отдельных регионах. Уточняйте на странице вашего магазина.

Все детские комнаты и игровые зоны остаются временно закрытыми.

Всем сотрудникам ежедневно измеряют температуру и предоставляют маски и перчатки.

Просим вас оплачивать покупки банковскими картами.

График открытия магазинов

Москва

Дизайн-студия ИКЕА Афимолл — Открыто.

ИКЕА Теплый Стан — Открыто.

ИКЕА Сити Ходынское Поле — Открыто.

ИКЕА Сити в ТРЦ «Мозаика» — Открыто.

Дизайн-студия ИКЕА Ботанический сад — Открыто.

ИКЕА Химки — Открыто.

ИКЕА Белая Дача — Открыто.



Санкт-ПетербургИКЕА Парнас — Откроется 13 июля.ИКЕА Дыбенко — Откроется 13 июля.Дизайн-студия ТРК Атлантик Сити — Закрыта до дальнейшего уведомления.Дизайн-студия ТРК Лето — Закрыта до дальнейшего уведомления.ИКЕА Нижний Новгород — Открыто.ИКЕА Ростов-на-Дону — Открыто.ИКЕА Самара — Открыто.ИКЕА Уфа — Открыто.Дизайн-студия Тюмень — Открыто.ИКЕА Адыгея-Кубань — Закрыт до дальнейшего уведомления.ИКЕА Екатеринбург — Закрыт до дальнейшего уведомления.ИКЕА Новосибирск — Закрыт до дальнейшего уведомления.ИКЕА Казань — Закрыт до дальнейшего уведомления.ИКЕА Омск — Закрыт до дальнейшего уведомления.

Актуальная информация о работе сервисов

Если срок возврата или действия карты ИКЕА истек в период, когда наши магазины были закрыты или в течение месяца после открытия, мы продлим его до 31 августа 2020 года. Подробности и условия

Для покупателей, которым необходимо совершить срочный возврат, услуга начинает работать с ограничениями во всех магазинах Москвы и Московской области с 1 июня. В магазинах ИКЕА Нижний Новгород, ИКЕА Ростов-на-Дону, ИКЕА Самара и ИКЕА Уфа — с 8 июня.

Услуга планирования в магазине доступна по предварительной записи.

Мы возобновляем услугу сборки и установки мебели во всех регионах России с 1 июля.

Информацию об открытии магазинов мы сообщим дополнительно.

Оформить услугу сборки и установки можно во вновь открывшихся магазинах или дистанционно.

Источник: ikea