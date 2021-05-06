Из горящего дома вынес на руках 9-летнего мальчика 62-летний сосед Александр Киркин из Искитима. Ребенок в реанимации с 90% ожогами тела
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Из горящего дома вынес на руках 9-летнего мальчика 62-летний сосед Александр Киркин из Искитима. Ребенок в реанимации с 90% ожогами тела

12:26:355/6/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено семьей Киркиных
0

Пожар произошел в частном доме. Мать ребенка выбежала на улицу, но сын остался внутри. Заметив клубы дыма, соседи двинулись на место ЧП. То, что произошло привело их в ужас.

Александр Киркин побежал в открытый огонь, чтобы спасти малыша

Из открытого огня вынес 9-летнего ребенка на руках 62-летний житель Искитима Александр Киркин.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", пожар произошел на ул. Подгорной в Искитиме 5 мая. Как сообщили в МЧС, на тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава. В результате пожара крыша дома, веранда, стены жилого строения повреждены.

Семья Киркиных много лет живет напротив этого дома. Клубы черного дыма увидел внук Александра Киркина 18-летний Даниил. Он первым сообщил о беде родственникам.

Спасший ребенка Александр Киркин, сам себя героем не считает и говорит, что так на его месте поступил бы каждый.

- Мы хотели с внуком копать в огороде землю, а после поехать по магазинам. Выходим в ограду, а внук кричит:" Смотри, там света белого не видать". Я сразу понял, что это дом горит и понесся туда. О том, что могут быть последствия тяжелые для моего здоровья - не думал. Я знал, что там женщина одна с ребенком, муж у нее на работе и помочь некому. Забежал и вижу, что она из горящего дома выскочила и кричит. Услышал и крик ребенка. Я сразу ломанулся туда, а там сплошная стена огня. Все затрещало. Не пробиться было. Я выскочил, говорю: "Есть хоть вода в бочках, чтобы голову намочить?". Воды не оказалось и тут слышу, что ребенок перестал плакать. Я опять в огонь. Когда заскочил, голову наклонил вниз и увидел пятку мальчика и сразу понял, что он сидит головой к дверям на кухне. Размышлять мне было некогда. Пацана хватанул и вылетел на улицу. Буквально доли секунды и все,- рассказал "Курьер. Среда. Бердск" 62-летний герой из Искитима Александр Киркин сегодня, 6 мая.

Мужчина вынес ребенка в ограду, положил его на землю и передал матери. Девятилетний мальчик был испуган.

- Я мальчика в огороде на травушку положил. Волосы у него на голове сгорели, кожа висела лохмотьями, трусики или шортики расплавились и все прилипло к телу. Он посещал коррекционную школу. Никогда не слышал, чтобы он говорил и произносил слово "Мама". Он обычно мычал, а тут сказал, - изрек Александр Николаевич.

Через некоторое время на место происшествия прибыли пожарные и сотрудники медицинской помощи. Пожар успешно ликвидировали. Ребенка увезла первая бригада скорой помощи, а мать ребенка вторая. Выяснилось, что дом в котором произошел пожар несколько лет принадлежал бабушке спасителя ребенка. По словам соседей, сгоревший дом был похож на ветхую избушку, которую того и гляди - сдует ветром.

- Да, этот дом я знаю. Я в нем родился. Конечно, жалко пацана. Такое горе. Еще неизвестно, выживет он или нет. Отец потом мне звонил благодарил и сказал, что у мальчика 90% ожога тела,- отметил Александр Киркин.

Дочь Александра Киркина Татьяна рассказала о доме семьи погорельцев. По словам Татьяны, сгоревшему дому насчитывается более 60 лет.

- Семья погорельцев возвела на своей территории в прошлом году забор. Также я знаю, что они поменяли проводку. Я как-то видела вблизи их дома машину органов опеки. Я остановилась и поговорила с водителем. Матери ребенка около 40 лет. Они толком не работали. Глава семейства в этом году только пошел работать у них. Моя мама сказала, что ребенка никто не обижает. Всегда у его матери было приготовлено и убрано. Не к чему было придраться. Бассейн на придомовой территории тоже для ребенка стоял. Скандалов, драк или выяснения отношений мы за этой семьей не замечали, - произнесла дочь Александра Киркина Татьяна.

В настоящее время пострадавший ребенок находится в реанимации Искитима. О его состоянии не сообщается. У мужчины спасшего ребенка на руках появились волдыри. Как стало известно, медицинской помощи Александру Киркину не оказали.

- Отец сам доехал до травмпункта, но медицинской помощи ему не оказали. Он просидел, прождал врача более 1,5 часа. С ним рядом были ещё 2 пациента. Они тоже ждали врача. Врач не пришел. Медсотрудники информацию о враче не давали. Отец с поврежденными руками и волдырями пошел в аптеку. К этому времени подъехала моя родная сестра. Вместе они в аптеке купили все средства. Отец выпил обезболивающее и сестра отвезла его домой,- заявила дочь Александра Киркина.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

В этом доме жила семья погорельцев

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ветхий домпожарликвидация пожараспас ребенка на пожаре
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Герой?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    Туристка сломала позвоночник в поезде по пути в Сочи
    12:44:50 5/6/2021
    Туристка сломала позвоночник в поезде по пути в Сочи
    Из горящего дома вынес на руках 9-летнего мальчика 62-летний сосед Александр Киркин из Искитима. Ребенок в реанимации с 90% ожогами тела
    12:26:35 5/6/2021
    Из горящего дома вынес на руках 9-летнего мальчика 62-летний сосед Александр Киркин из Искитима. Ребенок в реанимации с 90% ожогами тела
    С Днем святого Георгия Победоносца 6 мая 2021: Дизайнерские открытки и поздравления
    12:20:47 5/6/2021
    С Днем святого Георгия Победоносца 6 мая 2021: Дизайнерские открытки и поздравления
    В финале Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Манчестер Сити»
    12:10:32 5/6/2021
    В финале Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Манчестер Сити»
    С Днем Иверской иконы Божией Матери открытки и поздравления для православных на 6 мая
    11:20:44 5/6/2021
    С Днем Иверской иконы Божией Матери открытки и поздравления для православных на 6 мая
    БердскКультовая игра Resident Evil выходит 7 мая 2021 в России
    11:15:41 5/6/2021
    Культовая игра Resident Evil выходит 7 мая 2021 в России
    Лицо Ивана Грозного воссоздали нейросети и блогер Денис Ширяев
    11:06:07 5/6/2021
    Лицо Ивана Грозного воссоздали нейросети и блогер Денис Ширяев
    Где посмотреть парад Победы на 9 Мая в Новосибирске: Названо идеальное и разрешенное место
    10:38:06 5/6/2021
    Где посмотреть парад Победы на 9 Мая в Новосибирске: Названо идеальное и разрешенное место
    Гороскоп на 6 мая 2021 года: самое главное для каждого знака
    10:20:28 5/6/2021
    Гороскоп на 6 мая 2021 года: самое главное для каждого знака
    Как лечить коронавирус вакциной от полиомиелита, выяснили ученые
    10:07:50 5/6/2021
    Как лечить коронавирус вакциной от полиомиелита, выяснили ученые