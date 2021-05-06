Из горящего дома вынес на руках 9-летнего мальчика 62-летний сосед Александр Киркин из Искитима. Ребенок в реанимации с 90% ожогами тела

Из открытого огня вынес 9-летнего ребенка на руках 62-летний житель Искитима Александр Киркин.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", пожар произошел на ул. Подгорной в Искитиме 5 мая. Как сообщили в МЧС, на тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава. В результате пожара крыша дома, веранда, стены жилого строения повреждены.
Семья Киркиных много лет живет напротив этого дома. Клубы черного дыма увидел внук Александра Киркина 18-летний Даниил. Он первым сообщил о беде родственникам.
Спасший ребенка Александр Киркин, сам себя героем не считает и говорит, что так на его месте поступил бы каждый.
- Мы хотели с внуком копать в огороде землю, а после поехать по магазинам. Выходим в ограду, а внук кричит:" Смотри, там света белого не видать". Я сразу понял, что это дом горит и понесся туда. О том, что могут быть последствия тяжелые для моего здоровья - не думал. Я знал, что там женщина одна с ребенком, муж у нее на работе и помочь некому. Забежал и вижу, что она из горящего дома выскочила и кричит. Услышал и крик ребенка. Я сразу ломанулся туда, а там сплошная стена огня. Все затрещало. Не пробиться было. Я выскочил, говорю: "Есть хоть вода в бочках, чтобы голову намочить?". Воды не оказалось и тут слышу, что ребенок перестал плакать. Я опять в огонь. Когда заскочил, голову наклонил вниз и увидел пятку мальчика и сразу понял, что он сидит головой к дверям на кухне. Размышлять мне было некогда. Пацана хватанул и вылетел на улицу. Буквально доли секунды и все,- рассказал "Курьер. Среда. Бердск" 62-летний герой из Искитима Александр Киркин сегодня, 6 мая.
Мужчина вынес ребенка в ограду, положил его на землю и передал матери. Девятилетний мальчик был испуган.
- Я мальчика в огороде на травушку положил. Волосы у него на голове сгорели, кожа висела лохмотьями, трусики или шортики расплавились и все прилипло к телу. Он посещал коррекционную школу. Никогда не слышал, чтобы он говорил и произносил слово "Мама". Он обычно мычал, а тут сказал, - изрек Александр Николаевич.
Через некоторое время на место происшествия прибыли пожарные и сотрудники медицинской помощи. Пожар успешно ликвидировали. Ребенка увезла первая бригада скорой помощи, а мать ребенка вторая. Выяснилось, что дом в котором произошел пожар несколько лет принадлежал бабушке спасителя ребенка. По словам соседей, сгоревший дом был похож на ветхую избушку, которую того и гляди - сдует ветром.
- Да, этот дом я знаю. Я в нем родился. Конечно, жалко пацана. Такое горе. Еще неизвестно, выживет он или нет. Отец потом мне звонил благодарил и сказал, что у мальчика 90% ожога тела,- отметил Александр Киркин.
Дочь Александра Киркина Татьяна рассказала о доме семьи погорельцев. По словам Татьяны, сгоревшему дому насчитывается более 60 лет.
- Семья погорельцев возвела на своей территории в прошлом году забор. Также я знаю, что они поменяли проводку. Я как-то видела вблизи их дома машину органов опеки. Я остановилась и поговорила с водителем. Матери ребенка около 40 лет. Они толком не работали. Глава семейства в этом году только пошел работать у них. Моя мама сказала, что ребенка никто не обижает. Всегда у его матери было приготовлено и убрано. Не к чему было придраться. Бассейн на придомовой территории тоже для ребенка стоял. Скандалов, драк или выяснения отношений мы за этой семьей не замечали, - произнесла дочь Александра Киркина Татьяна.
В настоящее время пострадавший ребенок находится в реанимации Искитима. О его состоянии не сообщается. У мужчины спасшего ребенка на руках появились волдыри. Как стало известно, медицинской помощи Александру Киркину не оказали.
- Отец сам доехал до травмпункта, но медицинской помощи ему не оказали. Он просидел, прождал врача более 1,5 часа. С ним рядом были ещё 2 пациента. Они тоже ждали врача. Врач не пришел. Медсотрудники информацию о враче не давали. Отец с поврежденными руками и волдырями пошел в аптеку. К этому времени подъехала моя родная сестра. Вместе они в аптеке купили все средства. Отец выпил обезболивающее и сестра отвезла его домой,- заявила дочь Александра Киркина.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.