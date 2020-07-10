10.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

8-классник зарезал учительницу при ограблении ее дома под Новосибирском

15:49 10.07.2020 Фото: nsktv
0

Женщина проснулась и застала злоумышленника на месте преступления. Она пыталась его задержать, но подозреваемый ударил учителя ножом. Валентина Болдырева скончалась на месте.

8 классник зарезал учительницу при ограблении ее дома под Новосибирском
Подозреваемый проник в окно помещения, где проживала педагог, скорее всего, ради ограбления

Специалисты СКР будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Следователи Мошковского района возбудили уголовное дело по факту убийства заместителя директора по воспитательной работе школы Валентины Болдыревой. Трагедия произошла ночью с 8 на 9 июля в посёлке Смоленский.

Подозреваемый проник в окно помещения, где проживала педагог, скорее всего, ради ограбления. Женщина проснулась и застала злоумышленника на месте преступления. Она пыталась его задержать, но подозреваемый ударил учителя ножом. Валентина Болдырева скончалась на месте.

Оперативно по оставленным на месте убийства уликам – перчатке и кроссовкам – полицейские задержали предполагаемого виновника. Им оказался местный 8-классник Алексей Р. – ученик этой же Смоленской школы, в которой работала Валетина Болдырева. По нашей информации от источника в администрации района, подросток уже сознался в совершении преступления.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте подростка.

Источник: Вести

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как накажут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

25-летнюю звезду «Папиных дочек» возмутила реакция фанатов на роман с Авербухом
16:53 10-07-2020
25-летнюю звезду «Папиных дочек» возмутила реакция фанатов на роман с Авербухом
Забрать ребенка из семьи только по решению суда разрешат в России
16:45 10-07-2020
Забрать ребенка из семьи только по решению суда разрешат в России
Клип-новинка от Элджея и Моргенштерна за 15 минут набрала около полумиллиона просмотров
16:43 10-07-2020
Клип-новинка от Элджея и Моргенштерна за 15 минут набрала около полумиллиона просмотров
Новый этикет в коронавирус: здороваемся локтями и ногами. Рукопожатите - моветон! 1
16:41 10-07-2020
Новый этикет в коронавирус: здороваемся локтями и ногами. Рукопожатите - моветон!
«Без макияжа»: Пелагея показала старые кадры с дочкой
16:31 10-07-2020
«Без макияжа»: Пелагея показала старые кадры с дочкой
БердскСтавка на мэра-локомотива: список "Единой России" на выборах в заксобрание от Бердска возглавил Евгений Шестернин 2
16:30 10-07-2020
Ставка на мэра-локомотива: список
5 исполняющих желания мистических мест России
16:22 10-07-2020
5 исполняющих желания мистических мест России
Насиловал пациенток-подростков под наркозом врач анестезиолог в Санкт-Петербурге
16:20 10-07-2020
Насиловал пациенток-подростков под наркозом врач анестезиолог в Санкт-Петербурге
БердскИспугают птиц тревожными криками пернатых акустические установки на будущем полигоне ТКО рядом с аэродромом "Бердск-Центральный", заявил застройщик 5
16:17 10-07-2020
Испугают птиц тревожными криками пернатых акустические установки на будущем полигоне ТКО рядом с аэродромом
Когда откроется IKEA в Новосибирске: График открытия магазинов по всей России
16:15 10-07-2020
Когда откроется IKEA в Новосибирске: График открытия магазинов по всей России