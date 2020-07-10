8-классник зарезал учительницу при ограблении ее дома под Новосибирском

Специалисты СКР будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Следователи Мошковского района возбудили уголовное дело по факту убийства заместителя директора по воспитательной работе школы Валентины Болдыревой. Трагедия произошла ночью с 8 на 9 июля в посёлке Смоленский.
Подозреваемый проник в окно помещения, где проживала педагог, скорее всего, ради ограбления. Женщина проснулась и застала злоумышленника на месте преступления. Она пыталась его задержать, но подозреваемый ударил учителя ножом. Валентина Болдырева скончалась на месте.
Оперативно по оставленным на месте убийства уликам – перчатке и кроссовкам – полицейские задержали предполагаемого виновника. Им оказался местный 8-классник Алексей Р. – ученик этой же Смоленской школы, в которой работала Валетина Болдырева. По нашей информации от источника в администрации района, подросток уже сознался в совершении преступления.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте подростка.
Источник: Вести