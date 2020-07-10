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Скончались от коронавируса 174 пациентов в России за сутки на 10 июля. Уже 11 017 жертв COVID-19

16:01 10.07.2020 Фото: Pixabay
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Заболевшие есть во всех 85 регионах страны. За весь период эпидемии выздоровели 489 068 человек.

Скончались от коронавируса 174 пациентов в России за сутки на 10 июля. Уже 11 017 жертв COVID 19
За сутки зафиксировано 174 летальных исходов

За последние 24 часа в России тесты на коронавирус 6 635 человек показали положительный результат. 25,2% инфицированных не имели клинических проявлений болезни.

Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах. Больше всего заболевших в Москве – 637, Санкт-Петербурге – 300, Свердловской области – 275, Ханты-Мансийском АО – 263, Алтайском крае – 240, Иркутской области – 211, Нижегородской области – 219, , Ямало-Ненецком АО – 208, Подмосковье — 199, Мурманской области – 173, Челябинской области – 129, Красноярском крае – 129, Воронежской области – 127.

За сутки зафиксировано 174 летальных исходов. Полностью вылечились 7 752 человек.

Всего на сегодня, 10 июля, в России выявлено 713 936 случаев коронавируса. Заболевшие есть во всех 85 регионах страны. За весь период эпидемии зафиксировано 11 017 летальных исходов, выздоровели 489 068 человек.

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