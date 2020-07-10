5 исполняющих желания мистических мест России

В самом современном и прогрессивном городе Урала существует исполняющий желания памятник,который любят не только туристы, но и местные жители.

Существует два ритуала для загадывания желаний на «Нулевом километре»

Все люди мечтают и порой, оказавшись в том или ином городе в роли туриста, невольно ищут знаковые места, где можно загадать желание. В итальянской Вероне путешественники трут бюст бронзовой статуи Джульетты, а во Флоренции исполнителем желаний является флорентийский кабанчик. В Милане нужно покружиться на пятке в центре галереи Витторио Эммануэле. В Париже мечтатели отправляются на кладбище Пер Лашез и касаются «причинного места» памятника на могиле журналиста Виктора Нуара. А какие мистические места существуют в России? Смотрите подборку российских памятников, исполняющих желания.

Станция метро «Площадь Революции» в Москве

Одна из первых станций московского метрополитена была открыта в 1938-м и сейчас входит в список культурного наследия. Выход и вход на «Площадь Революции» расположен прямо возле стен Кремля. Но почему на этой станции можно загадать желание? Все дело в том, что в ее вестибюле находится 76 бронзовых скульптур архитектора Матвея Манизера, и почти с каждой из них связаны определенные легенды и поверья.

Считается, что если утром прикоснуться к пистолету в руках статуи чекиста или к флажку у матроса — день выдастся удачным. Нос бронзовой собаке, которая показана на фото выше, трут студенты для успешной сдачи зачета, а для экзамена трут лапу.

Памятник «Нулевой километр» в Екатеринбурге

В самом современном и прогрессивном городе Урала существует памятник, который любят не только туристы, но и местные жители. «Нулевой километр» был установлен в 1986-м возле Главпочтамта и обозначает географический центр города. Правда, за 34 года центр Екатеринбурга заметно сдвинулся. Но именно от этой точки отсчитывали расстояние до других городов.

Существует два ритуала для загадывания желаний на «Нулевом километре». Первый заключается в том, чтобы встать в центр памятника, перекинуть монетку через плечо и загадать желание. Но если вам не нравится этот вариант, то можете встать в центр круга и покрутиться по часовой стрелке несколько раз.

Большой дольмен в Джубге

Древние обрядовые сооружения эпохи Бронзы (3000 — 2100 гг. до Рождества Христова), которые служили местом для погребальных обрядов, можно посетить в поселке Джубга в Туапсинском районе Краснодарского края. Возраст этих «домиков» насчитывает уже около пяти тысяч лет, а найти их можно по всей территории Кавказа. В Дужбге располагается самый большой из них.

Чтобы загадать желание, подходите к дольмену слева и плотно прижмите руку к месту, где есть небольшая вмятина. Загадывайте желание медленно и вдумчиво. Не попросите у дольмена лишнего.

Атланты в Санкт-Петербурге

В Северной столице огромное количество мистических мест, где можно загадать желание. Конечно, никто не забыл про Чижика-Пыжика, памятник коту Елисею и кошке Василисе, зайчика на Петропавловской крепости и другие. Но во всех этих маленьких исполнителей желаний нужно попасть монеткой. Чтобы ваша заветная просьба сбылась наверняка, отправьтесь на Дворцовую площадь и найдите Портик Нового Эрмитажа.

Вход в Портик украшают десять фигур атлантов архитектора Александра Теребенева, выполненные из серого сердобольского гранита. Поверье о том, что потерев большой палец одного из Атлантов, желание обязательно исполнится, появилось около 20 лет назад. Особенно место любят молодожены.

Мавзолей казанских ханов в Казани

Одна из самых «мощных» достопримечательностей, расположенных возле Казанского Кремля. Захоронение было обнаружено случайно в 1977-м во время прокладки ливневых труб под «падающей» башней Сююмбике — еще одна местная достопримечательность, которую окрестили казанской Пизанской башней. За десять лет раскопок удалось найти пять захоронений, две из которых принадлежат казанским ханам, умершим в 1467-м и 1518-м.

Посетить мавзолей можно бесплатно. Раньше руины были открыты и туристы кидали туда монетки, загадывая желания. Сейчас их закрыли стеклянным навесом, но постоять возле этого места и попросить ханов о чем-либо — обязательно во время посещения Казани.

Источник: 5-tv