«Без макияжа»: Пелагея показала старые кадры с дочкой

На красавицах маме и дочке платья в одной цветовой гамме и солнечные улыбки, как самое лучшее украшение.

Поклонники восхитились свежестью Пелагеи без макияжа

Певица Пелагея радует своих подписчиков в Instagram новыми фото, не стесняясь выкладывать кадры без макияжа и фотошопа. Недавно звезда опубликовала фотографии, сделанные летом 2019 года.

На фото звезда вместе с дочкой Тасей. На красавицах маме и дочке платья в одной цветовой гамме и солнечные улыбки, как самое лучшее украшение.

«Поля и Тася без макияжа», — подписала подборку фотографий певица.

Поклонники Пелагеи не остались равнодушными к трогательным фото и подписали свои восхищенные комментарии:

«Господи, какая красота!»;

«Красотки: и мама, и дочка»;

«Солнечные».