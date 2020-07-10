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Красота / Общество

«Без макияжа»: Пелагея показала старые кадры с дочкой

16:31 10.07.2020 Фото: https://www.instagram.com/pelageya_insta/?hl=ru
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На красавицах маме и дочке платья в одной цветовой гамме и солнечные улыбки, как самое лучшее украшение.

«Без макияжа»: Пелагея показала старые кадры с дочкой
Поклонники восхитились свежестью Пелагеи без макияжа

Певица Пелагея радует своих подписчиков в Instagram новыми фото, не стесняясь выкладывать кадры без макияжа и фотошопа. Недавно звезда опубликовала фотографии, сделанные летом 2019 года.

На фото звезда вместе с дочкой Тасей. На красавицах маме и дочке платья в одной цветовой гамме и солнечные улыбки, как самое лучшее украшение.

«Поля и Тася без макияжа», — подписала подборку фотографий певица.

Поклонники Пелагеи не остались равнодушными к трогательным фото и подписали свои восхищенные комментарии:

«Господи, какая красота!»;

«Красотки: и мама, и дочка»;

«Солнечные».

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