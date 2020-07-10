Новый этикет в коронавирус: здороваемся локтями и ногами. Рукопожатите — моветон!

Пускай и пришло лето, но коронавирус никуда не исчез. Очень важно не забывать правила, которые предохраняют от заражения. Это касается и хороших манер. И как раз касаться людей сейчас не стоит.

Если вам все же приходится жать руки, надевайте перчатки и обрабатывайте руки антисептиком до и после приветствия

О новых правилах рассказывает эксперт по этикету Татьяна Гладкая.

— Есть ситуации, когда прикосновение приравнивается к уважению и признанию, дружбе, любви. Речь о рукопожатиях, объятиях, социальных поцелуях. Можно ли не подать руки деловому партнеру, не обнять старого знакомого, не поцеловать близкого и при этом не показаться грубым и невоспитанным? Можно.

Действительно, тактильный контакт — важная составляющая коммуникации, особенно в бизнесе. Например, если деловой партнер не подал руку при встрече, значит, переговоры обречены на провал. А сделка, не закрепленная рукопожатием, ставится под сомнение.

Так было раньше. Сегодня из-за пандемии сложилась парадоксальная ситуация, когда протянутая для рукопожатия рука — это моветон! А большая политика обходится без «рукоприкладства».

Вспомним хотя бы историю, когда министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку Ангеле Меркель. Он просто отмахнулся от нее. Раньше такое было бы недопустимым, но в начале марта 2020-го в Германии подтвердили уже 152 случая заражения коронавирусом. Поэтому Меркель в ответ на такой пассаж просто усмехнулась.

Но далеко не все знают, как НЕ пожать руку начальнику. Об этом мы и поговорим. Но сначала — о том, почему мы вообще здороваемся за руку?

Зачем мы жмем руку?

Со времен благородных (и не очень) рыцарей, люди показывали свои ладони и жали руки в знак того, что они настроены мирно, готовы к контакту и диалогу. Демонстрировали, что в их руках нет оружия!

С помощью рукопожатий можно определить характер партнера и его цели: расслабленная рука говорит о неуверенности, сильный хват — о доминировании и т. д.

Также этикет рукопожатий и приветствий определяет кто главнее, а кто — в подчинении. Например, первым словесно здоровается тот, чей статус ниже, но лишь тот, чей статус выше, вправе первым протянуть руку для рукопожатия.

Согласно правилам этикета, в светской жизни женщина приоритетнее мужчины, а старший важнее младшего. В бизнесе, что очевидно, руководитель находится на более высокой ступени, а подчиненный — на ступень ниже. Пол в деловой среде неважен.

Делаем вывод:

На работе первым словесно здоровается подчиненный, но только руководитель вправе первым протянуть руку.

В обычной жизни мужчина говорит приветственные слова, но только дама может протянуть или не протянуть руку. Но только в обществе, где все еще важны гендерные различия.

Но сегодня эти правила неактуальны. Надеемся, временно!

В 2020-м году у нас в руках появилось невидимое оружие — вирус, а каждое рукопожатие — бой! И обмениваться ими в период пандемии — аморально.

Совершенно невежливо сейчас принуждать кого-то к телесному контакту. Даже на деловых встречах высокого уровня рукопожатия сегодня неуместны.

Как же приветствовать должностное лицо и просто знакомого? Давайте изучим новые правила этикета: официальные и не очень.

«Ногопожатие»

Ногопожатие — прикосновения или легкие удары внутренними сторонами ступней. Причем ударять нужно поочередно обеими ногами. В этом случае рекомендуется начинать с правой ноги, чтобы не мешкать. Такой вид приветствия идеально подходит только для неформальных встреч со знакомыми, коллегами, друзьями. Но и среди политиков есть приверженцы ногопожатия. Одним из пионеров был генеральный секретарь ОПЕК Моххамед Баркино, который в марте этого года на встреч с главой Минэнерго России Александром Новаком протянул последнему не руку, а ногу. Способ этот крайне неудобный. Но чаще всего вызывает улыбку у участников процесса! А хорошее настроение — это всегда прекрасно. К тому же метод действительно безопасный.

Удары кулаками и локтями

Удары костяшками — что-то из бойцовского клуба. Способ странный, неудобный, небезопасный. Ведь контакт с кожей другого человека все равно происходит, если нет перчаток.

Прикосновения или удары локтями — способ тоже бойцовский, но более безопасный. Оба способа подходят для неформальной обстановки. Так можно «поздороваться» с друзьями, знакомыми или коллегами, с которыми сохраняются паритетные отношения. И когда ситуация располагает к достаточно свободному поведению. Но особенно такие кулачно-локтевые приветствия приглянулись спортсменам. Потому что часто они используются сразу после игры, как знак уважения и благодарность сопернику. Но удары локтями практикуют и в политической и деловой среде.

Так, губернатор штата Небраска (США) Пит Рикеттс одним из первых публично использовал такой метод — он стукнулся локтями с членами Национального карантинного объединения.

Предполагается, что статусы собеседников в этом случае примерно равны, поэтому неважно, кто первым подставит локоть.

Намасте

Намасте — традиционное индийское приветствие, которое сегодня стали использовать во многих европейских странах. Чего раньше не случалось.

Намасте буквально означает «поклон тебе», поэтому жест выражает уважение и даже преклонение. Можно сделать вывод, что первым в этом случае складывает руки в «намасте» тот, чей статус здесь и сейчас ниже.

Такой способ приветствия подходит для официальных встреч даже на самом высоком уровне. Например, король Бельгии таким образом сегодня приветствует других официальных лиц. Кстати, бельгийскому монарху не привыкать к экзотическим «рукопожатиям». Однажды во время официальной поездки в Новую Зеландию Филипп испытал на себе национальное приветствие коренного народа маори, представители которого при встрече прижимаются лбами и носами. Это означает единение людей в дыхании и мыслях.

«Намасте» же, которое, кстати, полюбил и президент Франции Эмманюэль Макрон, — безопасное приветствие с точки зрения медицины. Но не такое безобидное со стороны вероисповедания. В широком смысле «Намасте» означает «божественное во мне соединяется с божественным в тебе». Поэтому религиозный аспект жеста «Намасте» может, как говорится, оскорбить чувства верующих другой религии. Будьте внимательны.

Поклон

Поклон — традиционное японское приветствие, которое сегодня также вышло далеко за границы Страны восходящего солнца. Уместен этот жест в довольно официальной обстановке, как деловой, так и светской. Поклон — безопасен и комфортен, так как исключает телесные контакты.

Японцев учат кланяться с детства, а вот европейцам следует практиковаться, чтобы не выглядеть неуверенно или неуклюже. Первым кланяется тот, чей статус ниже. Приветствовать начальника следует поклоном в 45 градусов, для коллег и бизнес-партнеров подходит наклон в 30 градусов. Встретив друзей или знакомых достаточно кивнуть.

Кстати, к традиционным поклонам реверансам и книксенам призывают вернуться в Англии. Возможно, эта элегантная традиция вновь станет народной.

Раскрытые ладони

Раскрытые ладони, на мой взгляд, — самый элегантный и нейтральный вид приветствия. Который, кстати, выполняет первоначальную задачу рукопожатия — демонстрация безоружности, миролюбия, готовности к диалогу.

Раскрытие объятья часто демонстрирует король Испании Филипп VI во время деловых поездок. Значит, такое приветствие комильфотно протокольным мероприятиям высокого уровня. В раскрытых объятиях нет разных подтекстов: подчинения или преклонения или религиозных смыслов. Раскрывая ладони, человек выражает лишь уважение и свои добрые намерения.

Но если вам все же приходится жать руки, надевайте перчатки и обрабатывайте руки антисептиком до и после приветствия.

Источник: lady