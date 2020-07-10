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Наличка зашкаливает: Деноминацию рубля в 100 раз предлагают эксперты

18:28 10.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По данным на начало июля, на каждого россиянина приходится по 80 тыс. рублей наличных денег. В случае деноминации 100 к 1 в расчеты вернется копейка, что добавит доверия к российской валюте.

Наличка зашкаливает: Деноминацию рубля в 100 раз предлагают эксперты
В России предложили деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут «Ведомости».

Основанием для такой меры он считает зафиксированный Центробанком рост наличных средств. По данным на начало июля, на каждого россиянина приходится по 80 тыс. рублей наличных денег.

По его словам, росту денежной массы способствуют граждане, получающие неофициальную заработную плату, а также тренд бизнеса на уход в серые схемы.

В случае деноминации 100 к 1 в расчеты вернется копейка, что добавит доверия к российской валюте, считает Разуваев.

По его подсчетам, деноминация не обойдется дорого, основные расходы должны лечь на Банк России. Стоимость изготовления одной банкноты составит от 60 коп. до 2 рублей.

В Банке России комментировать идею о деноминации рубля отказались, а опрошенные изданием эксперты раскритиковали идею, посчитав что сопутствующие затраты будут слишком высокими.

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От редакции

Деноминация плохо кончается?

Аноним, 10 июля 2020 18:34
на 100 % понятно, что этот вброс идет от власти но со стороны каких-то специалистов. Значит этот вопрос встал на повестку дня власти. Как обычно для простых людей это закончится кидаловом, другого не дано. Смешно читать, что это пришло в голову ... какому-то "Альпари" и сразу во все газеты . Бредят многие, но не всех печатают в СМИ.
Аноним, 10 июля 2020 18:39
очередная чистка карманов нищеты, хоть последнее но до копеечки. Наши миллиардеры и миллионеры деньги держат за бугром и в зеленых, их это не коснется НИКОГДА. Посмотреть бы хоть на одного российского патриота- миллиардера который деньги держит в российском банке в рублях.В такое может поверить только дебил. Так, что это для нас, от большого сердца и заботы от родной партии и ...... без него не как
Аноним, 10 июля 2020 18:41
НВР:
Против деноминации рубля!!!

Совсем с ума сошли что ли?
Анон, 10 июля 2020 18:58
Посмотрел, 80 тыс не нашел. Видимо некоторым некуда складывать нелегальный нал вот и хотят деноминацию. Камазами вывозить сложнее чем в чемодане.
Аноним, 10 июля 2020 20:09
Никто ваши деньги не заберет. Из оборота старые деньги будут выводится постепенно. А на новых уменьшится число нулей. Только и всего!

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